28M-M.- Insúa anuncia el fin de su carrera política tras no entrar Ciudadanos en el Ayuntamiento

La candidata de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, ha anunciado que su carrera política "se acaba esta noche" después de que la formación haya perdido los cuatro ediles que obtuvo en 2019 y quedado sin representación en el Ayuntamiento, lo que ha vinculado con la vuelta al bipartidismo y a los "extremos", algo que a su juicio "no es bueno ni para Granada, ni para Andalucía, ni para el resto de España".

Insúa, que ha dado la enhorabuena a la "clara vencedora" de estos comicios, la candidata del PP, Marifrán Carazo, y le ha deseado "suerte y acierto" a la hora de aplicar sus políticas, ha anunciado que "hoy acaba" su carrera política, de modo que volverá a su trabajo y a su vida, para "prestar atención" a su familia y para recuperarse de la lesión en una pierna que sufrió hace unas semanas.

"Para mí la política se acabó", ha enfatizado, para reconocer que "este camino ha sido apasionante" y lo ha recorrido "con gente maravillosa" a la que ha agradecido la confianza depositada en ella y la "fuerza" que le han trasladado en los "peores" momentos.

Pese al espectacular retroceso que la formación ha registrado en la capital --se queda en el uno por ciento de los sufragios frente al 14,82 por ciento obtenido hace cuatro años-- Concha Insúa ha hecho hincapié en que "siempre hay que llegar a cualquier meta con dignidad" y a su juicio Ciudadanos lo ha hecho, "sin cambiarse la chaqueta ninguno de los que están aquí".

"Yo he sido fiel a mis principios, a mis valores, a lo que me trajo a la política de forma casual", ha relatado. Ha afirmado así que se va "con la cara muy alta" sabiendo que ha cumplido "con su obligación" y con lo que le pidió su partido: "He hecho lo que tenía que hacer a pesar de que sabíamos que no eran los pronósticos buenos (...) acepté el reto". Así que este anuncio "no es un punto y aparte sino un punto y final porque Concha vuelve otra vez a su vida con sus hijos y con su familia", ha destacado.