28M.-La "degradación" de los barrios centra el inicio de la campaña de Sanz: "Tengo en Moreno el mejor espejo"

"Quiero que el cambio llegue a las zonas más desfavorecidas y caiga como una tromba de agua. Tenemos un proyecto sin ideologías ni militancias"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha desvelado algunas de las claves del proyecto "sólido y convincente" con el que se presenta a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, al tiempo que ha realizado una radiografía de la ciudad y los problemas que sufren los vecinos de la mayoría de los barrios, con un denominador común: "el mal funcionamiento de los servicios públicos, la falta de limpieza y el déficit de infraestructuras".

Así lo ha expresado en el acto de inicio de campaña, en el que ha estado arropado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y en el que ha participado también el director de campaña del Partido Popular en Andalucía, Antonio Repullo, celebrado en la Plaza del Albaicín de Sevilla Este.

Un acto, programado a las 20,30 horas, no exento de polémica puesto que la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla prohibía su celebración antes de la medianoche y el PP enviaba un escrito de respuesta a este pronunciamiento en el que alegaba que se enmarca dentro de los realizados en la precampaña, "como todos los que se vienen llevando a cabo desde el 03 de abril".

"La JEZ ha intentando que el acto no se celebrara porque el PSOE no quiere que el PP esté en la calle, que Juanma visite los barrios de sevilla. Las palabras de él se convierten en hechos y no en humo, como tantas promesas incumplidas por el PSOE cuando estaban en la Junta", ha afirmado Sanz.

Durante su intervención, Sanz ha destacado que su formación tiene un "proyecto abierto para transformar Sevilla sin ideologías ni militancias, donde todo el mundo tiene las puertas abiertas". Se trata de un proyecto, ha añadido, "con el que vamos a mejorar la calidad de vida de todos los barrios y vamos a situar a Sevilla donde se merece. Y para ello solo hay una receta mágica: trabajo, trabajo, trabajo, gestión, gestión y gestión".

El alcaldable popular ha agradecido la presencia del presidente del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en este acto de inicio de campaña y el "respaldo político" mostrado a su candidatura y a la ciudad. "Tu presencia nos indica la importancia de los resultados de Sevilla en las Elecciones Generales. Marcará el futuro de nuestro país en las Generales".

El candidato popular ha iniciado su intervención destacando la labor en materia de limpieza y de transporte público de dos exalcaldes del PP, Soledad Becerril y Juan Ignacio Zoido, quien "gestionaron la ciudad con profesionalidad, cercanía y honradez. El PP y Sevilla les deben mucho".

"Con que haga la mitad de lo que hice en Tomares... Pero haré mucho más. Soy un poquito intenso y me tomo las cosas muy en serio", ha asegurado Sanz. "A veces, llego a mi casa abatido viendo el abandono de los barrios. Me consuelo porque como hay tanto margen de mejora, a poco que hagamos, se va a notar mucho".

"Qué se puede esperar de un gobierno con un alcalde que el 11 de mayo aún tiene las calles con cera de la Semana Santa", ha criticado el candidato popular, y que tiene Sevilla "entre las tres ciudades más sucias del país". "Lo peor sería otra legislatura del PSOE y en coalición con la izquierda radical y antisistema".

De nuevo, los barrios han cobrado protagonismo en la alocución de Sanz, así como la gestión llevada a cabo por el actual alcalde. "A Muñoz le han recomendado que no hable de gestión sino de futuro puesto que gestión a su espaldas no tiene. Se ha dedicado solo a hacer campaña y a saltar de foto en foto mientras barrios como éste se iban degradando poco a poco".

Asimismo, Sanz se ha mostrado convencido de "arrancar un compromiso" al presidente andaluz un compromiso: "Abordemos el déficit de infraestructuras. Sigamos ampliando la red de metro. Sé que lo voy a conseguir". En este sentido, Moreno, que ha subido después al escenario para cerrar el acto, ha recordado que este año "licitaremos el proyecto de la Línea 2 del Metro" --cuyo trazado parte en uno de sus extremos de Sevilla Este--.

"Cada dos o tres veces aparece publicado que seis de los barrios más pobres del país están en Sevilla. Quiero que en esos barrios el cambio que ha traído el gobierno del PP en la Junta caiga como una tromba de agua; si no, el futuro de esta ciudad se va a complicar", ha abundado.

"Sé que hay muchos votantes a los que no les gusta el alcalde que nos dejó Pedro Sánchez --presidente del Gobierno de España--, ni que calle cuando el PSOE pacta con Bildu o cuando se habla de la eliminación del delito de sedición. Quiero pedir a esos votantes que ya votaron a Juanma su confianza, no para cambiar su ideología o forma de ser, sino para trabajar por la calidad de vida de sus barrios y generar empleo y construir viviendas para sus hijos".

"Tengo en Moreno el mejor espejo, con su nuevo talante y forma de gestión. Tengo el mejor proyecto y el mejor equipo. Dentro de 15 días, seremos la primera fuerza en la ciudad. Sabemos lo que queremos para Sevilla: Que vuelva a funcionar, que esté limpia, con zonas verdes bien ciudadas y que funcione el transporte público", ha concluido.

Las primeras palabras de Moreno han sido para José Luis Sanz. "Tengo la absoluta seguridad de que tiene un amor infinito a Sevilla y unas ganas locas de poner la ciudad patas arriba. Se va a dejar la piel por Sevilla", ha destacado el presidente de los populares andaluces.