28M.-IU se abstiene y facilita al PP el Ayuntamiento de Rioja: "El pueblo ha lanzado un mensaje de socorro"

La abstención de los tres concejales electos de la coalición Con Andalucía en el municipio almeriense de Rioja ha permitido al PP arrebatar al PSOE la Alcaldía de la localidad, de forma que Olga María González gobernará en minoría con tres concejales tras haber obtenido la lista más votada, ya que los socialistas también contaban con el mismo número de representantes.

Aunque las fuerzas de izquierda sumaban seis ediles que habrían permitido una holgada mayoría absoluta, la falta de acuerdo ha propiciado finalmente un vuelco en el Consistorio después de que los miembros de IU hayan rechazado, incluso, a presentar una candidatura para presidir la Alcaldía.

"Consideramos que la voz de nuestro pueblo, a su modo, ha lanzado un claro mensaje de socorro, pidiendo que por favor que no siguiera el gobierno que teníamos. Nosotros hemos entendido ese mensaje y no hemos querido interferir en sentido opuesto a esa voluntad mayoritaria", ha dicho la concejal de Con Andalucía, Laura Fernández.

La representante de IU ha aludido al mensaje lanzado por la coordinadora provincial, quien amenazó con expulsar de sus filas a los candidatos que no frenara a las formaciones conservadoras. "Hay algo que nos preocupa pero no nos condiciona, y es que hecho de que, quienes no son de este pueblo y están jerárquicamente por encima de nosotros, no entiendan el desencuentro histórico entre PSOE e IU", ha manifestado.

Con reproches cruzados entre ambas formaciones, ya que el candidato socialista, Alejandro Fuentes, ha responsabilizado a Con Andalucía de no facilitar un gobierno progresista, la representante de Con Andalucía ha manifestado su intención de trabajar para "cambiar el futuro", al entender que ha llegado la hora de "demostrarnos unos a otros con nuestro comportamiento siempre acorde a ideología tolerante y conciliadora que los cambios son posibles".

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la confianza depositada en ella por la mayor parte del electorado, que hizo de su lista la más votada y dio lugar a un "resultado histórico" en Rioja. "Vamos a demostrar que sin mayoría y con diálogo se puede gobernar, que sin mayoría puede existir unión y que sin pactos podemos hacerlo mejor", ha apuntado.

Así, González se ha mostrado dispuesta a "pactar con todos y cada uno de los vecinos de Rioja en los que quiero tener los asesores que quiero todos los días" para "hacer un Rioja cada vez mejor". "El que se quiera sumar a la causa es bienvenido y el que no, que se aparte y nos deje avanzar pero no nos ponga piedras en el camino", ha añadido la nueva alcaldesa.

PSOE MANTIENE TURRE

De otro lado, la socialista María Isabel López se mantendrá al frente del Ayuntamiento de Turre también con un gobierno en minoría de cinco concejales después de que los cuatro ediles del PP mostraran su apoyo al candidato Arturo Grima mientras que los dos de Con Andalucía votaran al candidato Martín Morales.

La continuidad de la alcaldesa socialista era una de las incógnitas a despejar este sábado tras un mandato en el que López y Morales gobernaron en la localidad a través de un pacto de alternancia cuyo traspaso se vio retrasado debido una causa judicial en la que la regidora se vio envuelta y de la que finalmente resultó absuelta.

No obstante, la desavenencias entre ambos líderes especialmente hacia el final del mandato han dificultado que se pudieran dar conversaciones para renovar un pacto o gobierno de coalición, si bien las conversaciones con el PP tampoco han fructificado finalmente en un cambio de signo en el Ayuntamiento.