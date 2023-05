28M.-Feijóo pide al votante de Vox, Cs y PSOE apoyar al PP y echar a Sánchez y Puig: "No vamos a tener otra oportunidad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este domingo en Valencia a los votantes de Vox, Ciudadanos y PSOE para que apoyen al PP en las elecciones del 28 de mayo, puedan lograr el "cambio" y echar a Pedro Sánchez de Moncloa y a Ximo Puig del Palau de la Generalitat. Tras asegurar que "huele a cambio", ha insistido en que hay que "unir" el voto en torno al Partido Popular para poner fin al "sanchismo" y acabar con una política "infantil", "caótica" y "divisiva" porque, según ha dicho, no van a "tener otra oportunidad".

"Que vuestro voto no sirva para avalar a Sánchez y a Puig sino para defender la historia, las tradiciones de la Comunidad Valenciana, que es uno de los pueblos más históricos de España. No avalemos a aquellos que no lo merecen, avalemos al pueblo de Valencia", ha proclamado ante los más de 12.000 afiliados y simpatizantes que se han concentrado en la plaza de toros de Valencia, su mitin más multitudinario en esta campaña.

El PP ha elegido el coso valenciano, símbolo de la época de las mayorías absolutas del PP, para darse este baño de masas en pleno ecuador de la campaña electoral y arropar a sus candidatos a la Generalitat, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía, María José Catalá.

Feijóo ha pedido unir el voto en torno al PP para "hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio", así como el "cambio en la Comunidad Valenciana". En su intervención se ha dirigido tanto a los votantes de Cs, como de Vox y de PSOE. Es la primera vez que cita explícitamente a los electores del partido de Santiago Abascal.

Feijóo ha afirmado que el "arma" más poderosa de la democracia es el voto. "El voto es nuestra oportunidad, no vamos a tener otra oportunidad", ha aseverado, para pedir el voto a todos los españoles que quieren que España "vaya mejor".

MAZÓN TAMBIÉN PIDE "NO DIVIDIR ESFUERZOS"

Mazón también ha apelado a "no dividir esfuerzos" y a "concentrar" el voto en el PP porque "la unión multiplica y la división se divide". "La división nos aleja del cambio que ya necesitamos, que ya estamos tocando con la punta de los dedos", ha aseverado, llamando a personas de "sensibilidades distintas" y de "distintas procedencias".

Mazón y Catalá han expresado su apoyo a Feijóo en la carrera de las generales. "Es verdad que el cambio en España empieza en la plaza de toros y en la Comunidad Valenciana. El domingo tendremos un presidente de facto y seguirá habiendo un presidente de Falcón", ha proclamado Mazón. Por su parte, Catalá ha señalado que "Valencia será el talismán de Feijóo para que gane las elecciones generales".

