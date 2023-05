28M.-Feijóo acusa a Sánchez de buscar el apoyo de Bildu para seguir en Moncloa aún perdiendo: "Le importa el yo, yo, yo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes al Gobierno que el PP no se va a "callar" y seguirá denunciando los pactos del PSOE con Bildu y que esté "blanqueando" a esa formación. Además, ha recalcado que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, solo le importan los escaños de Bildu para seguir en el Palacio de La Moncloa "aún perdiendo las elecciones generales".

"Lo único que realmente le importa es el yo, yo, yo. Y después del yo, yo, yo, otra vez yo. Lo único que le importa es tener cinco votos de Bildu para intentar mantenerse en el Gobierno de España aún perdiendo las elecciones generales. Lo mismo que pasa en Lugo", ha declarado Feijóo en un acto en Lugo junto a la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Elena Candia.

En un acto al aire libre en los jardines Eurostars Gran Hotel Lugo, Feijóo ha avisado a Sánchez que "no va a conseguir" que los españoles se olviden" de cuando prometió en 2019 que no pactaría con Bildu. "Nos estaba mintiendo a todos porque hoy Bildu es su socio", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha recalcado que "no es de recibo que no sea capaz de romper" con esa formación cuando "meten en sus listas a 44 personas condenadas por terrorismo", de la misma manera que "no es de recibo" que en Galicia haya formaciones que "son socias de Bildu y vayan en sus mismas papeletas en las elecciones europeas", en alusión al BNG. "Es bueno que la gente de Lugo lo reflexione", ha enfatizado.

Feijóo ha dejado claro que no soltará el tema de Bildu en campaña aunque, según ha dicho, ya sabe que al Gobierno "le molesta" que hablen de esto e intenta "desviar la atención de todas las maneras posibles". "No nos vamos a callar ni nos vamos a resignar", ha proclamado, para subrayar que el PP es un "partido constitucionalista" que tiene "memoria".

