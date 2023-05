28M.-Espadas destaca la "confianza e ilusión" que transmite Muñoz con su "ambicioso" proyecto de ciudad

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado este domingo en Sevilla, donde ha compartido un reparto electoral con el candidato a la reelección, Antonio Muñoz, que los socialistas afrontan este último tramo de la campaña electoral con "mucha ilusión, mucha fuerza y con la esperanza de continuar con el proyecto que Sevilla necesita: transformador, ambicioso, como es nuestro alcalde".

Espadas ha destacado, en este sentido, que como Muñoz en Sevilla, los alcaldes socialistas gobiernan para todos. "Ese es el secreto de un buen alcalde, ser capaz de transmitir confianza", ha añadido el secretario general de los socialistas andaluces, para quien "el PSOE de Sevilla hace mucho tiempo ya que ha trascendido del voto exclusivamente socialista", señala en una nota de prensa la formación.

A su juicio, Sevilla "necesita una persona con ilusión, que transmite confianza, ganas y un proyecto como el que necesita y tiene que estar a la altura de esta ciudad" y esa persona, ha dicho, "tiene que seguir siendo Antonio Muñoz".

El candidato a la reelección, por su parte, ha insistido en que "Sevilla no se puede parar" y "no puede volver atrás, al blanco y negro, tiene que seguir adelante, generando oportunidades para los jóvenes o aprovechando los fondos que estamos ejecutando en torno al Metro, Artillería o Hytasa, proyectos que no se pueden parar".

Muñoz, que afronta la última semana de campaña con ilusión y el convencimiento, ha asegurado "que volverá a ser alcalde porque los sevillanos han podido ver qué hay dos visiones de Sevilla, la apocalíptica y en blanco y negro, y otra la de los cambios y la transformación".

"Sevilla está en momento álgido de cambio", ha asegurado Muñoz, para quien los sevillanos "tienen que elegir si Sevilla se paraliza o si sigue lanzada con proyectos e incidiendo en los barrios. Somos el partido de los barrios, el que más ha invertido en los barrios", ha concluido el candidato.