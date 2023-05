28M.-El PP defiende "pasar página" a 16 años de "políticas de izquierda" en Arahal que "han dejado de aportar"

El secretario general del Partido Popular en la provincia de Sevilla, José Ricardo García, ha manifestado este miércoles que "Arahal necesita una buena gestión y pasar página a las políticas de izquierda, que hace mucho tiempo dejaron de aportar al municipio".

En este sentido, José Ricardo García ha explicado que "esta falta de iniciativa, esta desidia por parte de la izquierda, ese acomodamiento ha llevado al Gobierno a vivir de tal manera que ha dado la espalda a los ciudadanos, mostrándose más preocupado por sus intereses particulares y partidistas que por trabajar por y para la ciudadanía".

En una nota de prensa, ha recordado que "los arahalenses no pueden conformarse con un Gobierno que, tras 16 años de mandato, no ha conseguido abordar las transformaciones económicas y sociales que precisa el municipio. No pretendamos que las cosas cambien si siempre se vota lo mismo".

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado el acto de presentación del candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Alberto Sanromán. Éste ha destacado que, entre sus propuestas, "principalmente", quiere "abrir las puertas del Ayuntamiento para todos los ciudadanos. Todas las empresas tendrán las mismas oportunidades".

"Defenderemos generalizar vías preferentes para la consulta y atención de las personas mayores y con discapacidad, tanto en los servicios telefónicos como en las consultas presenciales. Abogamos por la eliminación de la cita obligatoria en los trámites de manera que los ciudadanos sean atendidos presencialmente en franjas horarias definidas", ha explicado.

Por otro lado, el candidato popular ha apuntado que "crearemos nuevas instalaciones municipales, como un nuevo edificio de Servicios Sociales comunitarios, una Casa del Deporte, una sede para las bandas de música, una pista de atletismo y la rehabilitación del teatro Cervantes".

Por último, Alberto Sanromán ha señalado que "impulsará la construcción de vivienda social a precios asequibles para facilitar el acceso a jóvenes y familias de renta baja, y el desarrollo industrial del municipio".