28M.-Aumesquet (CS) propone una "administración pública metropolitana" para mejorar servicios y reducir gastos

El candidato de CS a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha asegurado este lunes que si forma parte del siguiente gobierno local, apostará por una estrategia para que la ciudad "lidere" el área metropolitana que la rodea; abogando por que "todo el área metropolitana se dé la mano en materias como la ordenación del territorio, el urbanismo, las infraestructuras, la movilidad, el medio ambiente, la sostenibilidad, el ciclo del agua, los residuos, la vivienda, el desarrollo económico o el turismo".

Aumesquet ha explicado que se trata de "sacar un mayor aprovechamiento de todos los recursos y servicios públicos", mediante una "administración pública metropolitana, que sirva para sustituir a las distintas entidades vigentes hasta ahora, racionalizando y simplificando la gobernanza de las competencias".

Así, ha advertido de que "el área metropolitana de Sevilla se ha ido construyendo en estos años sin ningún criterio de organización", de modo que "se han constituido distintas entidades municipales o metropolitanas con el fin de prestar servicios comunes, pero de manera descoordinada y con distinta calidad de servicio y coste para el usuario" y "eso es algo con lo que ha llegado el momento de acabar", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que "una solución pasa, por ejemplo, por reducir el consumo de los recursos". Es decir, "no tiene sentido que sigamos con dos compañías de aguas, que no exista una única empresa de basuras metropolitana, o un servicio de bomberos común, o un zoosanitario o, por qué no, una propia Policía", ya que "con menos recursos tendríamos más servicios y de mejor calidad para los sevillanos", que, además, "en la actualidad no valoran precisamente bien los que se les prestan", ha señalado.

Aumesquet ha explicado que "esta visión de futuro para el conjunto del área metropolitana debe tener el apoyo de la Diputación de Sevilla y el respaldo legislativo de la Junta de Andalucía".

Así, ha insistido en que "hablamos de una Sevilla grande en expresión y en su diversidad", que "con más de 1,5 millones de habitantes está llamada a ser la gran capital de Europa sin renunciar a la identidad y a la singularidad de cada uno de sus municipios".

De hecho, "lo que pretendemos es que la gobernanza se comparta" y que "el uso de los recursos se aproxime más a la realidad de los sevillanos, alejada de esos estereotipos que no conducen a nada". Por tanto, "lo que Cs pone sobre la mesa es una Sevilla de todos y para todos, más eficiente y más cercana a los ciudadanos, que sólo será posible alcanzar cuando formemos parte del próximo gobierno de la ciudad", ha concluido.