28M.-Arrimadas: "Sólo un Gobierno local liderado por CS es garantía de que el nombre de Marbella no se ensucia"

La portavoz de CS en el Congreso, Inés Arrimadas, ha señalado este viernes que sólo un Gobierno local liderado por el candidato en Marbella (Málaga) por la formación naranja a las elecciones locales del 28 de mayo, Ángel Mora, es la "garantía absoluta de que el nombre" del municipio "no se ensucia, no se utiliza, no se estropea".

"El nombre de Marbella es demasiado conocido, demasiado importante, demasiado bueno como para que se asocie continuamente" a cuestiones relacionadas con la corrupción política, ha indicado Arrimadas a preguntas de los periodistas.

"Necesitamos que Marbella, que es un nombre internacional --pocos municipios de esta envergadura tienen un nombre conocido a nivel internacional-- debe tener un alcalde a la altura de lo que es el nombre de la ciudad, su conocimiento a nivel internacional", ha agregado Arrimadas, al tiempo que ha reiterado que "sólo con un gobierno liderado por CS podemos garantizar que eso siga siendo así".

Asimismo, ha dicho que su formación también puede "garantizar otra cosa que es muy importante. Para otros partidos, estas elecciones municipales son sólo un preludio de la lucha de la campaña nacional".

"Hay otros partidos que desde Madrid están mirando si el municipio de Marbella se pinta de color azul o rojo y no piensan en quién gobernará Marbella en los próximos cuatro años. No están pensando en que, en los próximos cuatro años, hay que tomar medidas para que sea más fácil tener una vivienda en Marbella, trabajar aquí, mantener un negocio abierto o tener una plaza de guardería. En eso estamos pensando nosotros", ha apuntado.

A su juicio, "la única garantía de que el gobierno local tendrá un alcalde que piensa en Marbella y no en La Moncloa y la única garantía de tener un alcalde que garantiza que el nombre de Marbella estará vinculado a cosas positivas y no a cosas que arrastran por el barro a la ciudad es la candidatura de Ángel Mora, es la candidatura de CS".

"Mora es el candidato que tiene la confianza del partido, el que mejor conoce Marbella y nosotros aspiramos a que Mora sea el alcalde de la ciudad", ha apuntado.

Arrimadas ha asegurado que la candidatura que encabeza Mora está formada por "gente de Marbella, de la sociedad civil y que quiere lo mejor para un municipio muy importante en términos económicos, sociales o turísticos y que demasiadas veces es conocido por temas que no son los mejores".

"Queremos que Marbella sea noticia por las inversiones que vienen y por lo bien que se vive en Marbella, por lo fácil que sea formar una familia en la ciudad, por los servicios sociales o el apoyo a los emprendedores y negocios, pero no queremos que sea noticia por casos de corrupción. Y la de CS es la candidatura que representa esto, la seriedad y la buena gestión en una ciudad que lo merece y que lo necesita", ha agregado.

La candidatura de Mora es también "la de gente que quiere que el Ayuntamiento solucione los problemas de la gente que vive aquí". "Es una candidatura muy completa, con personas de diferentes profesiones, ámbitos, pero todos con el mismo objetivo y compromiso, que es que en Marbella se pueda vivir mejor", ha señalado.

Por su parte, Mora ha destacado que CS "apuesta por hacer de Marbella la ciudad que debe ser, una ciudad para vivir, para abrir un comercio, para comprar una casa o, tan sencillo, como para vivir". "Y para vivir sin que te levantes por las mañanas, abras un periódico o encender la televisión y encontrar el nombre de la ciudad arrastrado por el barro", ha indicado.

"Si llego a ser alcalde, y espero serlo, Marbella será la ciudad limpia, la ciudad a la que todo el mundo quiere venir a vivir y la ciudad en la que la gente que viene se queda a vivir", ha apuntado el candidato.