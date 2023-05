28M.-Adelante Andalucía critica "la pérdida de vecinos" en Málaga frente a la proliferación de pisos turísticos

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acompañado este miércoles al candidato de su partido en Málaga, Luis Rodrigo, y al resto de la candidatura, por un original "free tour" que bajo el nombre, "to esto antes era barrio", ha alertado de "la pérdida de vecinos y de pequeños locales en el centro de la ciudad".

Lo primero que ha descartado Rodríguez es que "no es que no nos guste el turismo, lo que no nos gusta es este modelo de turismo fallido en términos económicos, sociales, ambientales y culturales". De hecho, ha apuntado a la "contradicción" de que Andalucía sea una de las comunidades junto con Canarias que más turistas reciben mientras es la comunidad "donde menos gente puede permitirse el lujo de irse una semana de vacaciones fuera casa".

"Tenemos un modelo que ni si quiera nos da de comer en muchos casos porque se ha permitido que el sector sea acaparado por los especuladores que no generan puestos de trabajo y cuando lo hacen son escasos y precarios" ha explicado la portavoz, quien ha tachado el modelo de "extractivista" porque el sistema de los candados y llaves "nos habla de que el propietario ni siquiera se toma la molestia de venir a darle las llaves al inquilino", se ha lamentado.

Lo que sí ha traído "el modelo de turismo fallido", como han indicado desde Adelante, es "precariedad y carestía". Por eso, han propuesto que las administraciones intervengan para garantizar el derecho a la vivienda de las personas que "vivimos aquí, quienes somos ciudadanos que recibimos a turistas con mucho orgullo y alegría, pero que queremos también poder comer, pagar un alquiler y vivir"

Teresa Rodríguez ha puesto de ejemplo algunas de las medidas que ya han puesto en marcha en el ayuntamiento de Cádiz y que pondrían en marcha también en otros ayuntamientos como es la moratoria de vivienda turística hasta que no se conozca el impacto que está teniendo sobre la expulsión de vecinos, ordenanzas para controlar a las multinacionales del transporte o acabar con la declaración de zona de especial afluencia turística "que liberaliza el horario para las grandes multinacionales obligando al pequeño comercio a competir sin éxito y sin forma de conciliar", ha detallado.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Málaga, Luis Rodrigo, ha recordado las reuniones mantenidas con vecinos del centro histórico donde le han mostrado "cómo están siendo expulsados por compartir pisos con las miles de personas que llegan al año en Airbnb. Y no solo los vecinos, también el pequeño negocio en el centro que se tiene que marchar porque no puede competir con las grandes cadenas", ha apuntado.

Por ello se ha comprometido a "hacer que se cumpla la ley en Málaga, porque las ordenanzas en cuanto a ruido y ordenación de la ley publica, no se están cumpliendo", ha criticado, señalando que "vemos terrazas todos los días que se pasan del límite, que están suponiendo un problema de movilidad, para la gente que vive aquí, para la gente que duerme encima de esas terrazas", ha concluido Rodrigo en referencia a la "imposible conciliación" de los vecinos.