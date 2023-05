28M.- Yolanda Díaz pide al PP que "no juegue" con ETA en campaña porque el terrorismo ya no existe

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado al PP que "no juegue con las cosas importantes" en campaña porque "la violencia terrorista de ETA no existe". "Hay que trabajar todos juntos por la paz y "no vale todo en política", añadió.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante una visita a Santiago de Compostela, donde ha optado por no ahondar en las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que instaba a la ilegalización de Bildu y que ETA "seguía viva", al trasladar que "no hace valoraciones de otras fuerzas políticas".

Eso sí, la titular de Trabajo ha destacado que está satisfecha de que en España no se sufra ya la violencia terrorista de ETA y que "todos los demócratas" se tienen que tomar esto "muy en serio".

Al hilo, ha apuntado que también se ha encontrado en Santiago con el portavoz del PP, Borja Semper, y que el dirigente popular "sabe bien de lo que (ella) habla". "Le pido a los dirigentes del PP que no jueguen con las cosas importantes, que no vale todo en política", ha concluido.