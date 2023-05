28M.- Vox reivindica la candidatura de Peláez como la "alternativa" para "garantizar prosperidad y seguridad"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha trasladado este miércoles el respaldo de su partido a la candidatura que lidera Cristina Peláez para la Alcaldía de Sevilla de cara a los comicios locales del 28 de mayo, a la que ha reivindicado como la "alternativa" para "garantizar" a los sevillanos "prosperidad y seguridad".

Así lo ha trasladado el dirigente nacional de Vox en una atención a medios en la capital andaluza junto a la propia candidata a la Alcaldía, Cristina Peláez, a quien ha valorado como "la persona que representa la esperanza para Sevilla y los sevillanos, y la única que está dispuesta a expulsar las políticas socialistas después de tantos años del Ayuntamiento" hispalense.

"La candidatura de Vox es la alternativa que va a ofrecer por fin unos capítulos distintos a los que han padecido los sevillanos durante muchos años", ha proclamado Ignacio Garriga, que ha denunciado que los vecinos de esta ciudad "llevan durante muchos años sufriendo un incremento de la delincuencia con datos dramáticos, de por encima del 30% respecto al año pasado", y por parte del Ayuntamiento no se ha ofrecido "ninguna respuesta", según ha criticado.

Es más, según ha apostillado el secretario general de Vox, el gobierno local socialista ha promovido "políticas que lo único que han hecho ha sido incrementar los problemas y no solucionar los que ya llevaban padeciendo desde hace muchísimo tiempo".

Además, Garriga ha denunciado que el Ayuntamiento socialista "tampoco ha ofrecido soluciones, por ejemplo, para garantizar la limpieza de la ciudad", en la que ha visto "muchas barriadas sucias", según ha advertido antes de "trasladar un mensaje de esperanza al conjunto de los sevillanos de que con Cristina (Peláez), con Vox, sin duda alguna, vamos a poner los problemas reales de una vez por todas en la política municipal".

"Vamos a llevar al centro de la política las inquietudes, la inseguridad, los problemas de limpieza, garantizar de una vez por todas un transporte público en condiciones; en definitiva, vamos a decir al conjunto de los sevillanos que es posible poner fin a esa delincuencia creciente que están padeciendo", y que "es posible reconstruir esa Sevilla que conocieron hace muchísimos años", ha continuado señalando Ignacio Garriga.

EL "GRAVE PROBLEMA" DE LA "INSEGURIDAD"

A preguntas de los periodistas, el secretario general de Vox ha apostillado que "la inseguridad es un grave problema que no solo afecta a Sevilla, sino a toda España por culpa de esas políticas que promueve la izquierda y que secunda de manera diligente el Partido Popular", y desde Vox están "liderando" una respuesta ante el mismo y "trasladando un mensaje de que es posible vivir seguro y, por tanto, en libertad por todas las calles".

Por su parte, Cristina Peláez ha apuntado que en Vox se hacen "eco de todas las quejas" que han recopilado por parte de la ciudadanía en los últimos cuatro años, y también de "lo que dicen las encuestas", que indican que "unos de los principales problemas que detectan los sevillanos son la limpieza y la seguridad", según ha abundado.

La alcaldable de Vox ha criticado que Sevilla cuenta con "unos servicios públicos lamentables" para una ciudad que es "cara y puerta del turismo nacional", y ha tachado de "absolutamente deficiente" la gestión del gobierno municipal.

También ha sostenido que "no se puede permitir que una ciudad como Sevilla, una de las cuatro grandes capitales de España", se mantenga en una situación de "suciedad y de absoluto abandono de sus calles y de sus barrios", con aceras "levantadas" y calles "agrietadas".

"ALTERNATIVA" ANTE LA "INOPERANCIA" DE PSOE Y PP

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La candidata ha incidido en reivindicar a Vox como "la única alternativa a la inoperancia de los dos grandes partidos que han mirado para otro lado ante las necesidades de los sevillanos", que en su partido se van a tomar "muy en serio empezando por las más básicas, porque sin seguridad no hay libertad", según ha sentenciado.

Finalmente, a preguntas de los periodistas sobre posibles pactos postelectorales en función del resultado de las elecciones, Cristina Peláez ha dicho que no le gusta "hablar de política ficción", y en todo caso ha querido dejar claro que en Vox "vamos a respetar el voto de los sevillanos", y "tenemos claro que queremos echar a este gobierno inoperante que lleva dejando a Sevilla en la más absoluta de las deficiencias durante ocho años".

"Queremos cambiarlo, y por eso vamos a luchar", ha enfatizado Cristina Peláez, que ha apelado al "respeto" a sus propios votantes, que "quieren un cambio", pero "no un cambio de sillón, de puesto", sino "un cambio de políticas que respondan a las necesidades reales de los sevillanos, que no han sido escuchados durante estos ocho años del PSOE" en el gobierno local y, "si me apuran, tampoco durante los cuatro anteriores" de ejecutivo de Juan Ignacio Zoido, que "también fue bastante iluminador sobre las políticas del PP en Sevilla", según ha apostillado.

La alcaldable de Vox ha concluido que su partido se presenta a las elecciones municipales como "la única alternativa a la inoperancia del bipartidismo, que ha dejado sumida a Sevilla en la irrelevancia y en la pérdida de competitividad".