28M.- Vox apuesta por el comercio de cercanía, recuperar el Zoco y eliminar las tasas de veladores

La candidata de Vox a la Alcaldía de Córdoba, Yolanda Almagro, ha defendido este lunes la apuesta de su partido por el comercio de cercanía, la recuperación del Zoco y la eliminación de las tasas de veladores.

Según informa Vox, Almagro ha paseado junto con la candidata y comerciante Leonor Linares por el centro de la ciudad, "donde cada vez cuelgan más carteles de 'se traspasa'", han lamentado.

Ante la actual situación, Almagro ha especificado que "con Vox no se va a permitir que las familias que llevan varias generaciones defendiendo el comercio acaben cerrando la persiana".

"No podemos permitir que desaparezcan estos escaparates que dan luz a nuestros barrios, cada vez más inhóspitos sin comercio tradicional", ha remarcado la candidata, quien ha anunciado que van a "plantear medidas fiscales, excepción de tasas de primera ocupación, rebajas del impuesto de actividad económica y medidas para la conciliación laboral, porque si no podemos dejar a nuestros niños y mayores en los centros cívicos, no podemos trabajar ni formarnos".

Además, Almagro ha puesto el acento en el Zoco, "como centro de comercio de artesanía hay que apostar por promocionar y tomar el Zoco como un centro de artesanía a recuperar, con actividad comercial y formación para que sigamos apostando por estas profesiones y garanticemos el relevo generacional".

Por su parte, la número dos de la lista y portavoz municipal, Paula Badanelli, ha explicado que "desde Vox no se va a permitir que se demonice a los hosteleros, porque esta actividad comercial llena de vida nuestras calles".

Sin embargo, cree "necesario una nueva ordenanza de ocupación de la vía pública que habilitar los espacios y descargue los saturados". Así, "desde nuestra candidatura, apostamos por la eliminación de la tasa de ocupación de veladores", ha manifestado.

"En Vox consideramos que no reciben ningún servicio extraordinario y ya están pagando la tasa de basuras o la del IBI de los locales", ha señalado Badanelli, quien ha defendido "una nueva ordenanza al respecto y la eliminación de la tasa de veladores".