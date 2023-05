28M.- CS solo logra siete ediles en cuatro de los 14 municipios en los que concurría

Ciudadanos (CS) se ha hundido en las elecciones municipales en la provincia de Málaga al lograr solo siete ediles en cuatro de las 14 localidades en las que concurría en estos comicios del pasado 28 de mayo. Esto supone 42 menos que en 2019.

En concreto, ha logrado representación en Cártama, donde ha sumado tres ediles, los mismos que en 2019; y en Mijas con dos, baja respeto a los comicios anteriores en cuatro, ya que logró seis.

También han obtenido un concejal en Cómpeta, frente a los dos logrados en 2019; y otro en Colmenar, que también baja en un edil respecto a los comicios anteriores.

Por otro lado, en el resto de municipios presentados, la formación no ha obtenido representación. Se trata de la capital, donde la edil, Noelia Losada, no ha conseguido acta de concejal, aunque cabe destacar que en 2019 lograron dos ediles, pero Juan Cassá abandonó la formación y estaba como no adscrito.

Tampoco CS ha logrado representación en Marbella --uno en 2019--; Torremolinos --dos en 2019--; Vélez-Málaga --no tenía en 2019--; Álora --dos en 2019--; Fuengirola --dos en 2019--; Valle de Abadalajís --sin representación en 2019--; Igualeja --un concejal en 2019--; Rincón de la Victoria --dos en 2019--; y Alhaurín de Torre --dos en 2019--.

En Guaro, donde gobernaba CS con mayoría absoluta, con seis ediles, José Antonio Carabantes seguirá siendo alcalde, pero con el PP, ya que ha concurrido bajo sus siglas en estas elecciones municipales.

Tampoco la formación naranja ha logrado retener su representación en la Diputación Provincial, que gobernará el PP con mayoría absoluta. En 2019, la formación naranja logró dos representantes en la Diputación, si bien uno de ellos, Juan Cassá, abandonó la formación en 2020 y pasó a ser diputado no adscrito, y en 2022, el grupo de CS desapareció definitivamente de la Diputación cuando Juan Carlos Maldonado se dio de baja del partido y también pasó a ser diputado no adscrito.

En cuanto a votos, en la provincia de Málaga Ciudadanos, que es la séptima fuerza, ha obtenido 12.215, lo que supone un 1,77%, frente a los 49.249 de los comicios de 2019, un 7,24%.