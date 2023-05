28M.- "He sido invitada por Olaya Suárez", alega Montero (Podemos) a la ausencia de Tomé en su visita a Asturias

"Covadonga cuenta con nuestro apoyo", afirma la titular de Igualdad

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este jueves que la candidata de Podemos a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, cuenta con "todo" su apoyo y del partido.

"Hoy he sido invitada por Olaya Suárez", ha justificado sobre que no esté acompañando en su visita a Asturias a Tomé en ningún acto o que está última no estuviera acompañándola en la Fundación Mar de Niebla.

Así lo ha indicado, a preguntas de los medios de comunicación, tras su visita a Mar de Niebla, acompañada de la candidata a la Alcaldía gijonesa, Olaya Suárez. Esta última no ha llegado a responder a por qué no se invitó a Tomé.

Montero ha insistido en que Tomé cuenta con todo el apoyo del partido, al igual que el resto de candidatos autonómicos y municipal. Al tiempo, ha señalado que va a ir a todos los territorios que puedan, como en este caso a Gijón, en respuesta a la invitación de la candidata gijonesa.

"Covadonga cuenta con nuestro apoyo", ha afirmado, no obstante, a lo que ha indicado que trabajarán para que todos los candidatos de Podemos tengan el mejor resultado electoral. "En campaña, hacemos campaña", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que lo que toca ahora es hacer campaña y explicar a la ciudadanía sus líneas políticas y que Podemos tiene que estar "con fuerza" en todas las instituciones municipales y autonómicas.

Ha llamado la atención sobre que es muy fácil redactar un programa electoral y decir que se quiere luchar contra la contaminación o garantizar el derecho a la vivienda, pero solo Podemos es garantía de que se vaya a aplicar allí donde gobierne.

ENCIERRO

Preguntada por el encierro de Tomé y otros miembros de la candidatura, ha recalcado que lo que importa ahora es hacer campaña y que sean capaces de explicar a la ciudadanía las propuestas que llevan en su programa electoral.

A esto ha sumado que todos los partidos tienen procesos internos que tienen que resolver, a lo que le ha parecido bien que la ciudadanía los conozca "con transparencia". Dicho esto, ha indicado que lo que prima ahora es explicar qué queremos para nuestras ciudades, para nuestras comunidades autónomas y nuestro país.

"Olaya Suárez en Xixón es la única garantía de que se van a hacer políticas valientes que permitan transformar y convertir Xixón en una ciudad que cuida, que acoge, que crea vecindad, que crea vínculos entre los vecinos y las vecinas, que afronta temas tan importantes como la contaminación y que sirve para garantizar derechos", ha asegurado.

PROYECTOS COMUNITARIOS

Referente a la visita, ha puesto a Mar de Niebla de ejemplo de entidades que llevan a cabo "proyectos comunitarios que buscan construir barrio, construir ciudad".

Suárez, por su lado, ha coincidido en que Mar de Niebla es un referente de acción social en el país. "Nos importa hacer barrio", ha destacado, a lo que ha lamentado que la zona Oeste de Gijón esté "olvidad" por el Gobierno local.

Ha agradecido, asimismo, que Montero la acompañe, de la que ha dicho que es un ejemplo de feminismo. También ha ensalzado los pasos dados en materia de vivienda por su partido desde el Gobierno central.