28M.- Sanz promete actuaciones "urgentes" en Pino Montano y un giro en Emvisesa con un "cambio de modelo"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha prometido este miércoles que si gobierna tras las elecciones municipales, acometerá todo un paquete de actuaciones "urgentes" en Pino Montano, prometiendo además un giro en las políticas municipales de vivienda con un "cambio de modelo" de gestión en Emvisesa y más VPO y más ascensores.

Sanz ha estado este miércoles junto al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, en el mercado de Pino Montano y posteriormente ha presentado su decálogo de medidas urgentes para "transformar" este barrio y así acabar con "la degradación que sufre tras ocho años de gobierno socialista", según considera.

A tal efecto, ha vuelto a prometer el soterramiento de la Ronda Urbana Norte a su paso por Pino Montano; la construcción de un nuevo parque de bomberos, tres parkings en San Diego, Pino Montano y Los Mares o la recuperación del auditorio del Higuerón, entre otros aspectos, así como más presencia de la Policía Local en el distrito.

"Quiero que Pino Montano vuelva a ser un buen barrio y voy a mejorar la calidad de vida de estos vecinos con mi modelo de intervención en barrios, con el que resolveremos los problemas con eficacia y eficiencia", ha manifestado José Luis Sanz, considerando de nuevo que el alcalde y aspirante socialista a revalidar el poder "no se ha preocupado por los barrios".

También se ha reunido, según el PP, con inquilinos de las viviendas de Emvisesa de Nuevas Estrellas, "donde los vecinos llevan desde 2017 reclamando al Ayuntamiento y a Emvisesa que acometan todas las tareas de mantenimiento pendientes, ya que las fachadas están en mal estado, puertas oxidadas, corte de luz, techos agrietados o bombillas fundidas, entre otras cuestiones". En ese sentido, ha acusado a Muñoz de incurrir en un "desprecio" a estos inquilinos.

"Todos los problemas que hay en Emvisesa son de gestión porque en el gobierno municipal del PSOE no hay nadie pendiente de nada. Emvisesa tiene que velar por el buen mantenimiento de las viviendas y garantizar la accesibilidad, algo que no está haciendo. Los vecinos trasladan su indignación, ya que llevan años esperando una solución que no llega", ha destacado Sanz, agregando "la falta de ascensores, ya que sólo han instalado ocho en ocho años".

Así, ha apostado por "cambiar el modelo de gestión en Emvisesa para que sea una empresa eficiente, eficaz y atajar el problema de vivienda que hay en Sevilla", prometiendo "incrementar las VPO, garantizar la sostenibilidad y habitabilidad del parque de viviendas mediante un modelo de rehabilitación social, accesible y energéticamente eficiente, mejorar la gestión y mantenimiento de los pisos de Emvisesa", entre otras medidas.

"Planteamos una gestión más eficiente de las comunidades de vecinos de las viviendas de Emvisesa, con un nuevo modelo de Administrador Único de las comunidades de arrendatarios que permita un mejor mantenimiento y gestión de las mismas", ha señalado, detallando que "esta herramienta de trabajo de colaboración público- privada en la gestión de la vivienda pública se concibe como un proyecto que englobará a un importante equipo de profesionales que tendrá como finalidad no sólo la atención del patrimonio de Emvisesa, desde el punto de vista económico, sino la atención de los usuarios desde el punto de vista social".

"A partir del 17 de junio, los inquilinos de Emvisesa se sentirán bien tratados y los pisos tendrán las correspondientes actuaciones de mantenimiento", ha prometido asegurando que si gobierna tras las elecciones municipales del 28 de mayo, "el próximo mandato será el de los barrios".