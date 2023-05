28M.- Sanz esgrime sus "600 días de campaña" y "400 propuestas" para "transformar Sevilla y sus barrios"

SEVILLA, 26 (EURO PRESS)

Con motivo de la finalización esta noche de la campaña de las elecciones municipales del domingo, iniciada oficialmente el pasado 12 de mayo, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho balance de sus "600 días de campaña" en los barrios con la presentación de "400 propuestas".

Sanz ha señalado que lleva "600 días de campaña" en los que ha presentado más de 60 grandes proyectos para transformar la ciudad y más de 300 propuestas específicas y concretas para los distritos y cada una de las áreas; reclamando el voto al PP como "el voto útil para la gestión, el voto para tener una mayoría suficiente" y gobernar sin los "extremos".

Ha pedido el voto "a los socialistas que se encuentren avergonzados de ese PSOE que ha construido Pedro Sánchez" y que no compartan la gestión del actual alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, aspirante del PSOE a revalidar el puesto. "Les pido prestado su voto, no para intentar cambiar su ideología ni su forma de ser ni su forma de vida, sino para que me dejen mejorar su calidad de vida en cada uno de sus barrios", ha dicho.

Así, ha destacado algunas de sus promesas, como 32 "micro aparcamientos" en los barrios, dos pasos subterráneos en la entrada de Sevilla Este y San Lázaro, la recuperación línea C5 de Tussam, incrementar la limpieza viaria, la construcción de 8.000 viviendas en ocho años mediante la colaboración público-privada, un libro de estilo para las intervenciones sobre el espacio público, trasladar el Museo de Bellas Artes a la Fábrica de Tabacos de la Universidad de Sevilla, cuyo rector rechaza la propuesta, que Sanz defiende como compatible con la actividad académica; una unidad de intervención policial modernizada, "una policía de barrio real", 12 kilómetros más de carril bici, un nuevo PGOU, reforzar la plantilla de los servicios sociales, rebajas fiscales, medidas de accesibilidad universal, mejorar los mercados o más competencias para los distritos.

Ello, según ha destacado, para "cambiar Sevilla y transformar los barrios", ha destacado Sanz. "Quiero acabar con la degeneración que hay en ellos, por eso en las cientos de visitas que he hecho en estos 600 días he ido escuchando los problemas de los vecinos, he visto con mis propios ojos el estado de los barrios y tengo un proyecto de transformación para ellos, que empezaré en Sevilla Este pero es extrapolable a los demás", ha enfatizado.