28M.- Rossi (confluencia de Izquierdas) critica que la Junta "no haya ejecutado el 60%" de fondos para empleo

La candidata a la Alcaldía de Huelva por la confluencia de Izquierdas (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz), Mónica Rossi, ha criticado este martes las políticas de empleo de la Junta de Andalucía y la "incapacidad del presidente, Juanma Moreno, para gestionarlas" después de que se haya conocido el dato de que "se han devuelto el 60% de las ayudas del Gobierno en materia de empleo tramitadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Según ha indicado la formación en una nota de Prensa, Rossi ha reprochado que a Juanma Moreno "no le duele Huelva, parece que se le ha olvidado poner en marcha los planes de empleo, al igual que se le ha olvidado poner la foto de su candidata, Pilar Miranda, en el mailing electoral de Huelva".

"La ciudad de Huelva no está para andar desperdiciando fondos en materia de empleo, y lo peor es que el alcalde, Gabriel Cruz, tampoco parece estar preocupado por esta situación, ya que no le he escuchado una sola crítica en este sentido", ha subrayado.

Asimismo, Mónica Rossi ha indicado que los datos del empleo en Huelva son "devastadores" con "más de 12.000 personas desempleadas (8.000 de ellas mujeres), un 30% de personas en riesgo de exclusión social, el segundo salario medio más bajo de todo el país (15.200 euros/año) y con un 60% de personas que solo cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a lo que habría que añadir una temporalidad muy alta (de 3.500 contratos celebrados en el último mes, 2.314 fueron temporales)".

Al respecto, la candidata ha señalado que los datos en Huelva, "contrastan con las buenas cifras de empleo bajo la gestión del Ministerio de Empleo encabezado por Yolanda Díaz que con el impulso de su reforma laboral logró en tan solo un año 515.000 empleados más y 435.000 parados menos, en unas cifras de récord bajo las políticas de izquierda".

"Urge cambiar la manera en la que se aborda la economía y el empleo desde el Ayuntamiento", ha abundado, ya que se trata de "movilizar más recursos, mejorar su uso y utilizar las competencias municipales (PGOU, lanzaderas de empleo, fondos europeos, etc.) para promover la creación de empleo público y la creación de un sector industrial y comercial local, generador de empleo estable, directamente ligado con el aprovechamiento de los recursos y la riqueza de la provincia".

Así, Rossi ha insistido en la "importancia" del empleo público, "ampliando la plantilla municipal en todos los sectores (especialmente en las áreas de atención de servicios sociales) y en la remunicipalización de empresas que prestan esos servicios, además de generar una economía más local con negocios basados en las tecnologías, las energías y los productos de proximidad".

En este sentido, el número 2 de la candidatura y representante de Podemos en la confluencia, José Antonio González, ha señalado que "solo se pueden garantizar los servicios a la ciudadanía desde lo público, necesitamos que todos estos servicios esenciales se remunicipalicen ya que no son prestaciones sino derechos de la ciudadanía".