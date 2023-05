28M- El PP reta a PSOE a "hablar claro" de otros implicados en el fraude de Melilla y recalca que en Mojácar son de PSOE

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha retado este miércoles al PSOE a decir "alto y claro" cuál es el otro partido presuntamente implicado en la supuesta trama de compra de votos para las elecciones del 28 de mayo en Melilla, después de que la vicepresidenta melillense, la socialista Gloria Rojas, así lo haya asegurado.

En concreto, Rojas ha afirmado durante la jornada que en la presunta trama "siempre se ha hablado de dos" partidos implicados, "no solamente de Coalición por Melilla (CPM)". Y preguntada por si se refería al PP ha evitado dar nombres: "No digo nada, no soy quién para decirlo", ha dicho. De momento, entre la decena de detenidos por el caso figuran el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán.

Ante los medios de comunicación, Bendodo ha señalado que si el PSOE "hace esas manifestaciones, que hable, que hable alto y claro y diga quiénes son esos partidos", al tiempo que le ha exigido "romper cuanto antes" la coalición en Melilla.

A renglón seguido, ha vinculado la presunta trama de Melilla con lo ocurrido en Mojácar (Almería), donde siete personas, dos de ellas candidatos de la lista del PSOE a las elecciones, han sido detenidas por su presunta implicación en otra supuesta trama de compra de sufragios.

"ESTÁN NERVIOSOS"

"Ahora se extiende esto a Almería y hay un caso también del PSOE en la compra de votos", ha añadido Bendodo, antes de instar a los socialistas a decir "quiénes son esos partidos que también hacen lo mismo que el PSOE, dedicado a la compra de votos". "Yo entiendo que esté nervioso, pero una cosa es estar nervioso y otra es romper las reglas del juego e incumplir las normas", ha añadido.

Cuestionado sobre si el PP piensa impulsar una comisión de investigación en el Congreso sobre la supuesta trama en Melilla, Bendodo ha abogado por "dejar que los acontecimientos y la investigación policial evolucionen" y, después, tomar una decisión a ese respecto.