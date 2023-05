28M.- Respaldo de Rocío Blanco al proyecto del candidato del PP en la capital para ayudar a los autónomos y pymes

La vicesecretaria general de Empleo del PP nacional, Rocío Blanco, ha respaldado el proyecto del candidato del PP a la Alcaldía de Jaén, Agustín González, para ayudar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y a los trabajadores.

Blanco, que ha participado en un paseo electoral junto al candidato por el centro de Jaén, ha destacado que el proyecto de González está en línea con la política que desarrolla en beneficio de estos sectores el Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juanma Moreno.

Por su parte, el candidato ha criticado la inauguración este jueves del centro comercial Jaén Plaza, impulsado por el Grupo Alvores, por haberse llevado a cabo sin que las instalaciones estén terminadas, cuestión que ha atribuido al candidato socialista y alcalde de Jaén, Julio Millán.

Las goteras, baldosas levantadas, techos sin placas, cables sueltos, ascensores sin funcionar y tiendas cerradas se han convertido, según González, en "argumento de mofa en las redes sociales", circunstancia que para el candidato del PP evidencia que el alcalde "ha puesto en riesgo la reputación de Jaén sólo por fotografiarse con la cinta cortada tres días antes de las elecciones municipales".

"Julio Millán ha puesto en ridículo a su propia ciudad", ha dicho el cabeza de lista, al tiempo que ha añadido que Millán "quiso hacerse la foto y lo que ha logrado es muchas imágenes que acreditan que protagonizó una inauguración chapucera".

El candidato popular ha instado a Millán a "pedir excusas a la ciudadanía" por las consecuencias de su decisión de inaugurar "antes de tiempo un proyecto en el que no creía". Al respecto, ha señalado que cuando el alcalde estaba en la oposición "votó en contra de la construcción del Jaén Plaza, al que calificó de pelotazo urbanístico".

"Como responsable público me indigna, pero como jiennense me duele que la gente vea esa manera de abrir a medias un centro comercial con partes sin terminar, con material de obra por el suelo. Eso espanta a los inversores", ha afirmado González y ha añadido que "si el propio alcalde no se toma en serio a su ciudad no vamos a conseguir que los demás se la tomen en serio".