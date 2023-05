28M.- El PSOE rechaza que la Abogacía y las Fiscalía tengan que analizar las listas de Bildu y acusa al PP de "enredar"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha rechazado este martes la petición que el PP ha hecho al Gobierno para que la Abogacía del Estado y la Fiscalía analicen la listas de Bildu para las elecciones del 28 de mayo para ver si se ajustan a la legalidad. "No nos vamos a enredar en ese juego en el que nos quiere meter el PP a todos", ha zanjado.

Así se ha pronunciado López en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por la solicitud en la que han insistido los 'populares' después de que Bildu haya anunciado que sus siete candidatos condenados por delitos de sangre no tomarán posesión de sus actas si son elegidos concejales.

Preguntado si los otros 37 condenados por pertenencia o colaboración con ETA que Bildu mantiene en sus candidaturas deberían comprometerse también a no entrar en las instituciones, López se ha limitado a señalar que "la democracia no es una ciudad amurallada", sino que tiene "las puertas abiertas" si se cumplen las "reglas del juego". "No le vamos a dedicar ni un minuto más a este asunto", ha apostillado.

El dirigente socialista ha reiterado que la inclusión de todas estas personas en las listas de la coalición abertzale puede ser "legal" pero no es "decente" porque sólo sirve para "añadir dolor y sufrimiento a las víctimas".

EL PP Y EL "FANTASMA" DE ETA

Además, ha insistido en que la renuncia anunciada por los que tenían delitos de sangre a sus espaldas no hay que agradecérsela a la formación que lidera Arnaldo Otegi, sino al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) por detectar esos nombres y denunciarlo.

Frente a esa "resistencia en defensa de la dignidad de las víctimas", López ha situado al PP por haber vuelto a "utilizar el fantasma de ETA para atacar al PSOE" cuando hace 12 años que los demócratas hicieron "desaparecer" a la banda terrorista.

Por eso, ha acusado al PP de tratar a la sociedad española como si fuera "amnésica". A continuación, ha recalcado que todo el mundo recuerda que el PP alcanzó pactos con Bildu, negoció con ETA, le llamó movimiento de liberación vasco y acercó presos de la banda cuando ésta aún asesinaba.

"El PP no está en condiciones de dar lecciones a nadie y menos a los socialistas", ha sentenciado, a la vez que ha negado que la decisión relativa a los condenados por delitos de sangre responda a un acuerdo entre el PSOE y Bildu, como ha apuntado Ciudadanos.

Por último, ha negado que el PSOE tardara en denunciar la presencia de condenados por pertenencia o colaboración con ETA en las candidaturas de la coalición abertzale. "Si repasan la hemeroteca habrá expresiones del presidente del Gobierno y mías propias denunciando que eso era absolutamente reprobable y reprochable porque causa dolor a las víctimas", ha dicho.