28M.- El PSOE niega que la JEZ haya multado a Muñoz y señala que es "una propuesta de resolución" en trámite

El PSOE ha negado este martes que exista una resolución de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que fije sanción para el alcalde de Sevilla y candidato socialista a revalidar el cargo, Antonio Muñoz, por su intervención la colocación de la primera piedra de una nueva promoción inmobiliaria de la compañía privada Metrovacesa en Palmas Altas; señalando que se trata de "una propuesta de resolución ni tan siquiera firmada, trasladada a las partes en el preceptivo trámite de audiencia para que presenten alegaciones y, en función de estas, resolver".

"En consecuencia, ni existe resolución ni infracción, y sí maniobras del PP con los medios de comunicación en su continua campaña electoral basada en mentiras", ha afeado la portavoz de la candidatura socialista, Myriam Díaz.

En este sentido, las alegaciones del PSOE a esa propuesta de resolución, donde se considera que el acto de colocación de la primera piedra de una nueva promoción inmobiliaria de la compañía privada Metrovacesa en Palmas Altas no fue acorde con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, argumentan que ese acto fue privado y el alcalde acudió como invitado por Metrovacesa y, en consecuencia, no fue un acto electoralista.

"El acto no fue organizado por el Ayuntamiento de Sevilla ni la promoción inmobiliaria es pública municipal, sino privada. No se puede sugerir que una empresa de la importancia nacional y del prestigio de Metrovacesa organizara un acto electoralista para el alcalde de Sevilla. Eso nunca ha ocurrido ni la compañía se iba a prestar a semejante idea. La primera piedra se coloca al comenzar la construcción de los edificios, con independencia de que coincida o no con convocatoria electorales, y el alcalde acudió como invitado y fue invitado a intervenir en un acto privado", según ha argumentado la portavoz de la campaña de Antonio Muñoz a la reelección, Myriam Díaz.

Es más, la agenda institucional de la Alcaldía, al igual que la del presidente de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España, "no se paraliza por la publicación del decreto de convocatoria de elecciones, asistiendo a actos que convocan empresas, entidades o asociaciones de todo tipo", según ha abundado la portavoz.

El artículo 50.3 de la Ley Electoral, según el cual desde la convocatoria de elecciones y hasta su celebración "queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo".

Por tanto, arguye el PSOE "si la promoción de Metrovacesa es privada, no cabe colegir que aquello fuera un acto ni público ni electoralista. De lo contrario, se estaría generando un escenario de incertidumbre a la hora de las intervenciones que cualquier autoridad pública en cualquier acto de cualquier empresa, entidad o asociación donde esté invitada", ha añadido Myriam Díaz.

Por último, la portavoz de la candidatura de Antonio Muñoz ha recordado que sólo días antes de la convocatoria de elecciones y del acto de Metrovacesa en Palmas Altas, "el alcalde tuvo la oportunidad de exponer los proyectos inmobiliarios sí públicos del Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, en esta zona de la ciudad durante la presentación de los proyectos arquitectónicos de 345 VPO en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla". "Este último acto sí fue convocado por el Ayuntamiento y de dio cuenta de las actuaciones municipales en materia de vivienda", indica.