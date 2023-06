28M.- El PSOE mantiene la Alcaldía de Valverde y siguen las conversaciones en Paterna o Nerva

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha asegurado que su formación mantendrá la Alcaldía de Valverde del Camino, mientras que aún continúan las negociaciones en municipios como Paterna del Campo, Cumbres Mayores o Nerva, para que "haya un gobierno progresista".

A pregunta de los periodistas sobre las negociaciones y pactos en algunos municipios, el socialista ha explicado que "aún se están hablando" en diferentes ayuntamientos de posibles acuerdos o fórmulas para que "haya gobiernos progresistas", aunque ha confirmado que este mismo viernes se ha procedido a la firma entre PSOE y Con Andalucía en el Ayuntamiento de Valverde del Camino para que "Syra Senra vuelva a ser la alcaldesa de la localidad".

Por otro lado, ha asegurado que en Paterna del Campo "se tienen muy avanzadas las conversaciones" y hay otros municipios como Cumbres Mayores donde "siguen las negociaciones" y que "van por buen camino para tener gobiernos municipales de izquierda".

Asimismo, ha señalado que el PSOE estaba a la espera del pronunciamiento sobre los procesos abiertos en las juntas electorales y, de hecho, ha avanzado, que este mismo viernes se ha recibido la respuesta de la Junta Electoral Central sobre Paterna del Campo, en el que "se confirma la resolución por la cual no se tomaba en consideración los 57 votos por correo que se emitieron en Paterna del Campo, por considerar que esos 57 votos por correo no se habían emitido con garantía de respeto a la libertad y a la privacidad del voto de esos ciudadanos".

"Una vez que eso sea confirmado, ahora hay que esperar a que se reciban las actas de los concejales electos y poder convocar el Ayuntamiento de Paterna y entonces se comprobará y se certificará que un gobierno progresista va a asistir también en Paterna del Campo", ha detallado.

Por tanto, Gaviño ha subrayado que están las "negociaciones en marcha" con una máxima: "hablar con las fuerzas progresistas, pactar con quienes entienden la vida desde el posicionamiento de izquierda y desde el progreso, no desde posiciones conservadoras y que retrotraen a otros momentos".

Por otro lado, se ha referido a la situación de Nerva en la que "varios partidos están negociando", por lo que ha señalado que su formación está "abierta" al diálogo con los partidos progresistas".

"El PP tiene una manga ancha a la hora de negociar con cualquier partido, aunque tengan diferencias de proyectos, tengan diferencias ideológicas, pero su única ambición es derrotar a los socialistas allí donde puedan gobernar. En esa línea no sabemos qué están ofreciendo, nos consta que están haciendo ofrecimientos de todo tipo. Nosotros vamos con la verdad por delante y con la integridad y con nuestro programa y nuestra ideología por delante", ha enfatizado.

En este sentido, el socialista ha recordado que el PSOE ha conseguido mayoría absoluta en 35 municipios de la provincia y en muchos otros ha sido el partido más votado con opciones de gobernar junto a fuerzas progresistas".

"Algo que nos satisface dentro del reconocimiento de que no han sido los mejores resultados en las municipales y que conllevan consecuencias que no deseábamos, como no tener el gobierno de la Diputación y de ayuntamientos emblemáticos", ha concluido.