28M.- PSOE critica que PP anuncie en campaña que Huelva será sede del Centro de Innovación de economía circular

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha reprochado al coordinador de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del PP andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, venga a anunciar en campaña que Huelva se convertirá en la sede del Centro de Innovación andaluz de Economía Circular "cuando el PP no apoyó esta iniciativa socialista en el Parlamento de Andalucía, pero a pesar de ello fue aprobada exclusivamente con los votos del PSOE".

"Huelva será la sede de este Centro gracias al PSOE, es más ha quedado demostrado que si hubiera sido por el PP, Huelva no sería sede de este Centro", ha indicado Gaviño, según recoge la formación. "Por tanto, pedimos que dejen de mentir, que dejen de apropiarse de iniciativas, máxime cuando ni siquiera la han apoyado".

Así, Gaviño ha afirmado que el Grupo Parlamentario Socialista propuso una Proposición No de Ley (PNL) para que el centro se ubicara en Huelva y "el PP presentó una enmienda que eliminaba a Huelva como sede de este organismo, enmienda que no admitimos, y después no votaron a favor". Este hecho evidencia "la falsedad e hipocresía del PP que ahora cambia el discurso para conseguir votos".

El dirigente socialista ha recordado que el pasado marzo defendió en la Cámara autonómica que Huelva "era la mejor sede para tal entidad" ya que existen "diferentes ciclos de Formación Profesional y grados de la Universidad de Huelva sobre industria y digitalización con gran implementación".

Además, argumentaba que en la provincia están en marcha investigaciones y grupos de trabajo sobre economía circular en la Universidad de Huelva y en las empresas onubenses que supondrán un estadio de conocimiento avanzado a incorporar en el Cideca.

Dicha iniciativa contaba también con el respaldo de la sociedad onubense, como la Asociación de Industrias Químicas y Básicas (AIQB) y la FOE, "pero pese a todo el PP no votó a favor de que nuestra provincia acogiera el Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía. Por eso, es de poca decencia política que ahora quieran presumir de lo que no apoyaron". "El PP donde gobierne nunca está del lado de Huelva" ha concluido.