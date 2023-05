28M.- PSOE-A reclama un cambio en Antequera de la mano de Calderón tras 12 años con un gobierno "tapón" del PP

La portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha trasladado este martes su apoyo al proyecto del candidato socialista Kiko Calderón para transformar Antequera (Málaga) y ha señalado que el 28 de mayo los vecinos "tienen la oportunidad de decidir" por un candidato "con proyectos" de cambio o un actual alcalde, Manuel Barón (PP), que es "un tapón para su ciudad".

Férriz ha señalado que Antequera existe desde antes de la llegada del PP al gobierno --hace 12 años-- "y existirá después de que él deje la alcaldía a partir del 28 de mayo; la única diferencia que va a haber es que por fin nos habremos quitado en Antequera un tapón de todos los proyectos que podría estar desarrollando este municipio y que sin embargo no lo ha hecho", ha apostillado.

Así, en rueda de prensa este martes desde el propio municipio, la portavoz socialista ha retado a Barón "a que diga un proyecto que sea de su cosecha propia, algo que él haya impulsado desde el gobierno, que no sea algo que se encontró diseñado por parte de los anteriores gobiernos socialistas", afeando que "poco más que copia los proyectos que está presentando el Partido Socialista porque no tiene absolutamente ningún proyecto propio".

Es más, ha continuado diciendo que "cuando alguien no tiene ningún proyecto propio, lo que hace es eso, un tapón para su pueblo" que "intenta tapar con mucho dinero en propaganda y con muchos cargos, igual que pasa en Andalucía". En este sentido, Férriz ha criticado que el alcalde "ha gastado en esta legislatura siete millones de euros en propaganda y cargos eventuales".

Para la socialista, Barón ha creado un "tapón" en Antequera no solo al "no desarrollar proyectos para que la ciudad crezca, sino también es un tapón para los servicios públicos, para la vida de los antequeranos", apuntando que en este sentido, es "cómplice" de la "nefasta gestión" de la Junta de Andalucía.

De hecho, ha señalado que el alcalde "es cómplice cuando en Antequera no hay pediatra en las urgencias, y se calla" o cuando "las listas de espera están disparadas y la gente vive angustiada", apuntando así al deterioro de la sanidad pública; "y esto lo permiten también alcaldes como el de aquí que han callado y han sido cómplices".

"Entonces entre todos tapan y nos intentan vender una imagen idílica de la sanidad que cuando cualquiera de nosotros nos ponemos malo sabemos que no es así", ha continuado Férriz, aludiendo igualmente a las listas de espera en dependencia: "Y el alcalde no ha abierto la boca, no ha abierto la boca para defender a sus mayores, para reclamar a un gobierno andaluz, que esas listas no pueden ser así, que son insoportables".

También se ha referido al cierre de unidades educativas para preguntarse "dónde está el alcalde para defender a sus colegios públicos". Ante esto, ha dicho que "los alcaldes lo que tienen que hacer es defender a sus vecinos, y el alcalde de Antequera, que cree que ha construido el mismo Los Dólmenes, pues lo único que hace, desde luego, es ser un tapón, un lastre" para Antequera.

UN PSOE "QUE SUENA EN GRANDE PARA SU CIUDAD"

Frente a ello, la portavoz del PSOE-A ha defendido que el candidato socialista "sueña en grande para su pueblo, para el centro, para los barrios, para los anejos, para la gente que tiene más, para la gente que tiene menos, para la gente que es autónoma, para la gente que trabaja por cuenta ajena... Se trata de construir un pueblo y sobre todo se trata de no ser un lastre para tu pueblo".

Así, ha indicado que el 28 de mayo "los vecinos le pueden poner solución" a esto, "tenemos la oportunidad de cambiar en Antequera y el Partido Socialista ha hecho muy bien los deberes" porque "tiene algo que es fundamental, que es un proyecto, un proyecto para tu pueblo, ideas para que tu pueblo crezca, para que la gente se sienta orgullosa de su pueblo y que al final quiera vivir en su ciudad".

Sobre su candidato, Kiko Calderón, ha destacado que es "trabajador, todo el mundo conoce y todo el mundo sabe que se va a desvivir por este pueblo". Además ha hablado de su equipo, "donde se mezcla la experiencia de haber gestionado y donde se mezcla también la juventud, la ilusión de quien quiere quedarse y vivir en su pueblo y por tanto quiere lo mejor para su pueblo".

Y para ello, ha continuado Férriz, "necesitamos a alguien que no piense que Antequera es suya y que esto se soluciona tapándolo todo con propaganda o agradando a unos cuantos. No, esto va de algo más; hay que soñar en grande y nosotros tenemos a Kiko Calderón que sueña en grande para su ciudad y que luego a partir del 28 de mayo esperemos que ese sueño sea la realidad", ha concluido.