28M.- El PP presenta una candidatura con la que La Mojonera "recuperará el esplendor que se merece"

El candidato a la alcaldía de la Mojonera (Almería) por el Partido Popular, Antonio Tomás Martínez, ha presentado en el Centro Cultural de la localidad a los hombres y mujeres que lo acompañan en su lista electoral, según ha indicado la formación en una nota.

Antonio Tomás ha asegurado que "los necesita a todos" porque "nadie sobra", especialmente "aquellos que quieran ver en nosotros un equipo de gobierno que os defienda sin distinciones". Tomás ha explicado que este equipo de personas "entra en política para cambiar y reformar este pueblo, para recuperar el tiempo perdido y devolverle el esplendor que se merece".

El candidato popular ha recordado que "La Mojonera tiene un entorno privilegiado que le ofrece muchas oportunidades. Nuestras empresas y comercios son los principales abales de este municipio, y de ahí que vamos a hacer lo que necesiten para ayudarlos". Para Tomás "la mejor política social es la generación de empleo".

Para eso, ha señalado que cuenta con un equipo de personas "jóvenes, comprometidas y entregadas" para llevar a cabo este cometido. "Humildad, respeto, sencillez y entrega absoluta a los ciudadanos es lo que le he pedido a mi equipo, para ganar la confianza de todos los vecinos".

Tomás ha señalado que "hay que hablar de futuro y de innovación" y que "por eso es el momento de escuchar a todos, porque de las buenas ideas surgen los mejores proyectos". "Vamos a hacer un esfuerzo para que los jóvenes sean escuchados y de esta forma hacer política. No podemos alejarnos de los ciudadanos. Quiero ser el alcalde más cercano que hayan tenido los mojoneros, y eso puede ser posible si el próximo 28 de mayo me dais esa oportunidad con vuestro voto", ha añadido.

El cabeza de lista del PP ha desgranado que "van a trabajar para hacer de este municipio un lugar digno y noble". "Yo he sido jefe de la Policía Local aquí y eso me ha permitido aprender que el cargo no hace a la persona, sino que es la persona la que completa el cargo y para ello hay que tener vocación de servicio público. Para ser un buen alcalde hay que amar a tu pueblo y hay que estar dispuesto a darlo todo por él y por su gente".

Desde la formación popular, Antonio Tomás ha desgranado el programa que tiene previsto para que gane La Mojonera en los próximos cuatro años, resaltando actuaciones como hacer un nuevo parque, así como la mejora del ocio a través de un programa cultural. Además, entre las propuestas han destacado la adecuación del museo de la agricultura, crear la ruta de los aljibes, institucionalizar el 10 de abril como seña de identidad propia de este municipio --día en el que se constituyó en un municipio independiente--.

Entre sus propuestas también ha destacado la insonorización de la sala de estudios de la Biblioteca, así como el acondicionamiento acústico del pabellón. También ha resaltado la necesidad de ampliación del cuerpo de la Policía Local, la instalación de cámaras de vigilancia en el municipio, y la adaptación de los parques infantiles para evitar vandalismo. Además, "instaremos al Gobierno a que haya más guardia civil como medida de seguridad. Jamás prometeremos nada que no podamos cumplir".

La coordinadora del Partido Popular en la provincia y consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha intervenido en la presentación del candidato destacando las ganas de cambio que ha visto en este municipio, así como la implicación de Antonio. "Este es el momento de La Mojonera, y queremos a Antonio Tomás porque representa los intereses de este municipio".

"Antonio es un experto en conocer los rincones de la Mojonera, experto en dar seguridad y con ganas de gobernar para todos. Desde la Junta de Andalucía hemos trabajado con este municipio al margen del color político de su alcalde, porque la Junta está siempre para todos. Pero es que ahora contamos con un alcalde que tiene las cosas claras y la Junta lo va a tener muy fácil con él", ha señalado Crespo.

Crespo ha afirmado que Andalucía es "la comunidad autónoma que más está subiendo en empleo" y que Almería es "una de las tierras que más aporta al PIB de Andalucía y nadie nos ha regalado nada y ya era la hora de que Almería contara para el Gobierno".

"Almería cuenta para mí, pero también para el presidente Juanma Moreno. Somos básicos para la alimentación en todo el mundo, y no vamos a permitir que se hable mal de nuestros productos, ya que son productos sostenibles por eso el deber de Europa es reivindicar la agricultura", ha apuntado.

Crespo ha lamentado la "dureza" de "la decisión del Gobierno de recortar el trasvase del Tajo Segura en momentos de sequía como el actual", apuntando que "es una sequía ideológica" y que "es injusto que nos quiten el agua y la solidaridad que tenemos como país, eso significa que el agua llegue a todas partes".

"En Andalucía tenemos cuencas mediterráneas que las gobernamos nosotros, pero es que además es muy importante hacer presas para que cuando llueva se pueda acumular esa agua. Hemos puesto en marcha tres decretos de sequía para poder seguir trabajando en infraestructuras hidráulicas, porque la sequía nos ha cogido trabajando y así las consecuencias serán menos duras", ha concluido la coordinadora del PP.

Por su parte, la responsable de Agricultura del PP, Aránzazu Martín, ha respaldado la candidatura con su presencia. Martín ha destacado la "buena relación" que tienen con el municipio de La Mojonera, poniendo el valor el trabajo de los hombres y mujeres que han decidido formar parte de la lista del PP y ha recordado los 58 diputados que obtuvieron en las pasadas elecciones autonómicas asegurando que "ese resultado se traduce en más responsabilidad para los populares".

La secretaria de Agricultura del PP ha detallado que hay "muchas actuaciones" que se están realizando en el Poniente y que van a beneficiar en La Mojonera, como por ejemplo el Hospital de Roquetas de Mar que será para toda la comarca. No obstante, ha señalado que "hasta que el Ministerio de Sanidad no nos den más plazas MIR para que haya más médicos, no podemos contar con ellos".

Por otra parte, el diputado nacional del PP, Juan José Matarí, ha tomado la palabra para explicar que "tenemos que ganar para recuperar el tiempo perdido. Tenemos que cambiar y eso conllevará un progreso. Para que Antonio haga lo mismo que se hace en Berja, en Dalias, o en El Ejido, hace falta tener una mayoría el próximo 28 de mayo".

"Estoy seguro que Antonio cuando sea alcalde va a defender a todos por igual, va a gobernar para todos. Si el PP consigue gobernar en la Mojonera y reunimos el Gobierno de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, la Diputación, con Javier Aureliano García, y el Gobierno de España cuando se gane en diciembre con Alberto Núñez Feijoo, conseguiremos un póquer que se traducirá una ciudad mucho mejor, en la que obtendremos los grandes sueños que hay en este programa electoral. Pero para eso el día 28 tenemos que iniciar ese camino para que el cambio sea una realidad", ha concluido.

La candidatura del PP de La Mojonera está compuesta por Antonio Tomás Martínez (cabeza de lista); Javier Morales Salvador; Jennifer Fernández Torreblanca; Ángel Manuel Fuentes Cara; Manuela Antequera Martín; María de los Ángeles Flores María; María del Carmen Pérez Maldonado; Antonio Javier López Durán; Rosana Gutiérrez Pérez; Juan Manuel Martínez Santiago; María del Mar González Matarín; Francisco Bueno Rubio; Daniel Vargas Rivas, mientras que los suplentes son Sandra Fernández Salcedo; Antonio David López Viñolo; Antonio Cara Fuentes y Mónica Martín Sánchez.