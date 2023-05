28M.- La plataforma Gran Granada pide el voto para CS, el partido que "mejor recoge" sus reivindicaciones

La plataforma Gran Granada ha pedido el voto para Concha Insúa el próximo 28 de mayo al entender que "CS es el partido que mejor recoge" sus reivindicaciones de políticas que tengan en cuenta una visión metropolitana desde la capital granadina.

"Los objetivos y las propuestas que realiza la plataforma Gran Granada están perfectamente alineados con los principios y políticas que defiende CS en todos los niveles", ha señalado Concha Insúa, según ha informado la formación liberal en una nota de prensa este jueves.

Son "reducción de trabas burocráticas, eficiencia y agilidad en las administraciones, igualdad entre los ciudadanos, racionalización de la Administración, compromiso con las exigencias comunitarias, bajada de impuestos, crecimiento sostenible, transparencia, erradicación de chiringuitos políticos y eliminación de duplicidades. Por ello, apoyamos su reivindicación y solución de una Granada metropolitana".

"Por ello en CS nos comprometemos a abrir este debate público y a realizar una posterior consulta popular para que los granadinos decidan el futuro de Granada y de su área metropolitana", ha anunciado Insúa, en una rueda conjunta entre representantes del partido liberal y de la plataforma.

En este sentido, la candidata de CS ha señalado que "es fundamental romper la dinámica actual del área metropolitana de Granada". "Ha quedado desfasada, no es eficiente ni eficaz, necesitamos ir hacia un modelo de ciudades medias que den respuesta a las necesidades de la Granada actual, especialmente en ámbitos como la movilidad, la vertebración de todos los municipios del área metropolitana, la protección de la Vega, la contaminación o una política cultural y de inversiones razonable y estratégica, amén del dineral que los granadinos nos ahorraríamos en sueldos de concejales, cargos de confianza y amiguetes en chiringuitos políticos", ha expresado.

Por su parte, el portavoz de la plataforma Gran Granada, Antonio Castillo, ha asegurado que "Ciudadanos es el partido que más y mejor recoge las reivindicaciones de nuestra plataforma". "Obviamente, los viejos partidos PP y PSOE, están muy cómodos en su 'statu quo' y solamente quieren poner obstáculos para seguir manteniendo sus puestecitos".

Por ello, "para avanzar en esta realidad en la que muchos se quieren tapar los ojos, aplaudimos la valentía de Ciudadanos en recoger el guante y afrontar esta realidad evidente que muchos pasan de perfil y pedimos el voto para su candidata a la Alcaldía, Concha Insúa, pues como primera regidora de la capital sabrá atender esta demanda creciente de la ciudadanía".

Castillo ha recordado que ha recibido el "apoyo inequívoco" de la formación naranja, "tanto a nivel local y provincial con su candidata y coordinadora provincial, Concha Insúa, como a nivel autonómico con el presidente de CS Andalucía, Andrés Reche", ha dicho, para agregar: "Además, recientemente su portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, se ha comprometido a trasladar este debate también en la Cámara Baja".

Finalmente, los portavoces de CS y de la plataforma Gran Granada han coincidido en que "Granada solo puede ser verde, estar vertebrada y ser una ciudad de futuro si de verdad somos valientes y ambiciosos". "Quien no vea que el futuro de Granada pasa por su área metropolitana o no conoce la realidad de Granada o directamente quiere engañar a los granadinos. Y no vamos a permitir ni una cosa ni la otra", han concluido.