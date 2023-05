28M.- IU pide el voto en La Línea para "que la ciudadanía tenga voz propia en el Ayuntamiento"

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha hecho un "llamamiento a la ciudadanía" de La Línea de la Concepción para que el próximo 28 de mayo "vote de manera masiva" a Fran Dorado, candidato del partido a la Alcaldía, "porque cuanta más fuerza tenga IU más posibilidades hay de que la ciudadanía tenga voz propia en el Ayuntamiento".

Según ha señalado IU en una nota, durante una visita a la ciudad junto al candidato y otros integrantes de la candidatura, el dirigente provincial ha afirmado que "es necesario que la abstención salga el 28 de mayo a votar de manera masiva por un gobierno de izquierda, que va a defender los servicios públicos, que es defender que las decisiones que se toman con respecto a los trabajadores de La Línea se tomen en el Pleno del Ayuntamiento y no en los consejos de administración de FCC o de Aqualia, que están legislando poniendo las tasas y los precios de los servicios públicos".

Rodríguez ha afirmado que "la apuesta de IU es clara, estar del lado de la gente, en lo cotidiano y lo que le preocupa, ser la voz de muchos trabajadores, que están penalizados por trabajar en Gibraltar, que es un derecho histórico que hay que solucionar, pero también es importante un gobierno fuerte en la ciudad que defienda los intereses de los trabajadores y no sólo de unos pocos".

Por su parte, el candidato de IU a la Alcaldía de La Línea se ha reivindicado como "la voz de los trabajadores transfronterizos en el Ayuntamiento de La Línea". "Como trabajador español en Gibraltar durante 22 años, es fundamental defender los derechos de los trabajadores en el Ayuntamiento de La Línea, y si hay que ir a Madrid, a Sevilla, a Europa y donde haga falta para defender los derechos, allí estaré como trabajador transfronterizo", ha asegurado Dorado.

En este sentido, ha añadido que "ya está bien de los contratos a cero horas, de los despidos ilegales, de tener una cobertura que no se sabe si es una cobertura básica para temas de salud, de tener miedo por ponerse enfermo o tener un accidente y ya está bien que después de 30 o 35 años en Gibraltar se reciba una pensión de 300 libras, una miseria".

Dorado ha exigido al Gobierno de España que negocie con el de Reino Unido, "pero mientras tanto, a los 10.000 o 15.000 trabajadores, 8.000 de ellos de La Línea, tienen que ponerle la misma pensión que a los trabajadores transfronterizos, como en Francia o en Portugal".

Además, ha apostado por propuestas en favor del empleo "para una juventud que no tiene futuro, no tiene soluciones". "Muchos jóvenes, cuando salen de nuestra ciudad no están volviendo porque no tienen trabajo, no tienen vivienda, no tienen ocio alternativo y las propuestas de IU son de apoyo a esta juventud", ha asegurado Dorado, que ha recordado que la Casa de la Juventud "está completamente en desuso" y ha apostado por "convertirla en una sede para gente joven con propuestas de la gente joven".

Igualmente, ha mostrado su preocupación por el medio ambiente, ligado a la salud, al ser La Línea "una ciudad que sale en todas las estadísticas como de las más contaminadas de España, por lo que es básico y primordial que ante este cambio climático que ya nadie puede negar se proponga un plan anual de arbolado en la ciudad y un parque para cada ciudad".

Finalmente, ha marcado su apuesta por la "juventud, medio ambiente, salud, empleo, turismo sostenible y, por supuesto, la remunicipalización del servicio del agua, en una ciudad que está consumiendo tres o cuatro euros de agua y recibiendo un recibo de 70, 80 o 100 euros es fundamental remunicipalizar el servicio, como en aquellas ciudades donde gobierna IU se está haciendo y los vecinos están pagando un recibo mucho más barato".