28M.- Pérez (PSOE) plantea ampliar el Palacio de Ferias de Málaga para impulsar el turismo de congresos

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado este domingo que si sale elegido en las próximas elecciones municipales llevará a cabo la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos con el objetivo de impulsar el denominado turismo de congresos. Asimismo, ha apostado por mejorar la conectividad del recinto con la llegada del metro y por dotar de una planta hotelera al entorno.

Pérez ha recordado que el PP prometió hace cuatro años la ampliación del palacio aunque "no ha habido una apuesta real por incrementar el número de plazas que pueda ofertar el Palacio de Ferias y, sobre todo, por dotarlo de una planta hotelera".

"No tiene sentido que un Palacio de Ferias como el que tiene Málaga no tenga una apuesta hotelera de cuatro estrellas o cinco estrellas que pueda dar respuesta al turismo de congresos que viene a la ciudad de Málaga", ha reconocido.

Por ello, se ha comprometido a ampliar el Palacio de Ferias y Congresos, ya que "se ha quedado pequeño y no se pueden hacer grandes eventos". "El auditorio máximo que hay aquí tiene hasta 1.000 plazas y como mínimo deberíamos tener un auditorio que pudiera estar en 2.500 plazas", ha especificado.

Asimismo, ha abogado por la construcción de un gran aparcamiento subterráneo y por mejorar la interconexión del palacio. "Hay que mejorar cómo llegar al palacio y cómo salir del palacio y, como no, si tenemos una red de metro en la ciudad no tiene sentido que no tenga una parada en el Palacio de Ferias", ha asegurado.

Junto a la llegada del metro, ha señalado la necesidad de contar con líneas específicas de la EMT que lleguen al palacio, así como con una estación de bicicletas municipales. Al tiempo, ha recordado que cuando se celebran grandes eventos "todo esto queda colapsado y las personas que vienen aquí se quedan aisladas".

Pérez también ha lamentado la "mala imagen" que se ofrece al visitante en el entorno por la situación de abandono que durante la mayor parte del año presenta el recinto. "Apostamos por el turismo de calidad a través del turismo de congresos, apostamos por una ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para dar respuesta a las necesidades", ha concluido.

Cuestionado por la encuesta de GAD3 publicada este domingo y que da un descenso en la representación del PSOE en el Ayuntamiento, Pérez ha señalado que, aunque no valoran los sondeos, "tenemos una cosa clara, en la calle se respira ganas de cambio". "La mejor encuesta es la que vamos a ver el 28 de mayo", ha dicho, mostrándose convencido de que los socialistas "vamos a gobernar Málaga".

Por otro lado, sobre el descenso del Málaga CF, ha reconocido "la enorme tristeza de todos los malaguistas". "Vamos a seguir apoyando al Málaga, vamos a estar con esta gran afición, pronto podremos volver, Málaga no se merece tener un equipo en primera RFEF, vamos a trabajar todos porque pronto volvamos a estar donde le corresponde al Málaga, en Primera División, porque es de justicia, por esta ciudad tan grande y por esa gran afición que tiene un corazón que no le cabe en el pecho", ha manifestado.