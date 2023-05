28M.- Pérez (PSOE) se compromete a un plan de choque para limpiar la ciudad: "Málaga está sucia"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital malagueña, Daniel Pérez, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha un plan de choque para limpiar la ciudad si gana las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. "Málaga está sucia", ha reconocido.

En una rueda de prensa en el distrito de Bailén-Miraflores, ha presentado sus propuestas en materia de limpieza, lamentando que "parece ser que aquí en esta ciudad o se espera a que llueva o no se limpia".

Pérez ha apostado por cambiar el enfoque de Limasam, "que sea una empresa municipal más orientada a la limpieza de los barrios", con un aumento del número de personas que trabajan en la limpieza viaria, apostando por incrementar el número de trabajadores que hay en cada cuartelillo; "no puede ser que estén prácticamente a mitad el número de trabajadores que hay".

De hecho, ha relatado que este miércoles le han llamado "para contarme la situación en uno de los cuartelillos. De los 21 trabajadores que debería haber en el trabajo, sólo 13 están operativos".

"Por eso, Málaga es una ciudad que en estos momentos se encuentra sucia y a mí no me gustaría hablar en estos términos, no son los más los más adecuados, pero hay que reconocer que la ciudad está sucia y si la ciudad está sucia lo que hay que hacer es cambiar el modelo", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que han sido los socialistas los que "más han apostado por el modelo municipalizado de limpieza" y ha insistido en que "el ahorro de los 12 millones de euros que costaba de más a los malagueños cuando era privada, junto al ahorro del IVA, tienen que repercutir en la ciudad y ahora mismo no se está viendo porque los barrios están sucios". "Queremos una empresa de limpieza más centrada en los barrios", ha añadido.

"En el momento en el que el PSOE asuma la Alcaldía de Málaga el próximo 28 de mayo vamos a poner en marcha un plan de choque para limpiar la ciudad", ha anunciado, al tiempo que ha apostado por "un gran batallón de trabajadores de operarios para que los ciudadanos puedan comprobar que su ayuntamiento elimina la suciedad en sus barrios".

El candidato socialista ha abogado también por la educación y la concienciación con una campaña específica dirigido a los colegios; "son los niños y las niñas quienes aprenderán que la limpieza hay que mantener, que les dirán a sus padres que la basura se tira a partir de las 20.00 horas de la tarde, quienes les dirán que no se tira nada al suelo", ha zanjado.