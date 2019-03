28M- Ortuzar denuncia el "circo-zoco" español y advierte de quien viene a "engatusar a los vascos sin importarle mentir"

Reivindica el "valor doble" del voto al PNV "para frenar a la derechona y defender Euskadi"

El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido del clima de "circo-zoco" en el que vive la política española y ha pedido a los vascos que "recelen" de quienes vienen a Euskadi "a engatusar al electorado" sin importarles "mentir ni impostar". El presidente de la formación jeltzale ha criticado tanto al PP como a Ciudadanos, así como al PSOE y Podemos y ha reivindicado el "valor doble" del voto al PNV "para frenar a la derechona y defender Euskadi".

Durante la presentación en Zalla (Vizcaya) de las candidaturas de la formación en Enkarterride, junto a la presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, y el diputado general del territorio, Unai Rementeria, Ortuzar ha defendido la capacidad de su formación de ser "un partido total", capaz de "plantear una alternativa "en todos los ámbitos" desde "el pueblo más pequeño de Euskadi hasta el Parlamento Europeo, pasando por las Juntas Generales y la Diputación, el Parlamento y el Gobierno Vasco, el Congreso y el Senado".

Además, ha destacado la capacidad del PNV de defender su modelo "sin estridencias, sin buscar la bronca, que está tan de moda" sino "promoviendo el acuerdo, la responsabilidad, la estabilidad y, sobre todo, luchando a favor de Euskadi".

Según Ortuzar, el "proyecto y modelo PNV" contrasta "cada vez más" con "la política líquida que hacen otros partidos y con el clima de circo-zoco en el que vive la política española". "Cada vez somos más diferentes y así debemos seguir", ha dicho.

Ha recordado sus últimas críticas a los "políticos golondrinos" que "vienen solo en época electoral a engatusar" al electorado vasco, "consiguen el voto y, después, si te he visto no me acuerdo". "A algunos les ha sentado mal y me han zumbado por la comparación. La derecha española se ha dado por aludida especialmente. Pero es la pura verdad. Son políticos golondrinos. Tienen su nido en Madrid y vienen aquí solo de caza. Y no les importa ni mentir, ni impostar, ni 'donde dije digo, digo diego'. Les da igual", ha reiterado.

CASADO

En este sentido, se ha referido a la visita del presidente del PP, Pablo Casado, esta pasada semana a Vitoria, "deshaciéndose en elogios y apoyos al Concierto Económico porque forma parte de la Constitución y del Estatuto". Ortuzar ha recordado que, "hace apenas dos semanas, junto con su 'amor-odio' Ciudadanos", el PP aprobó en el Senado una moción para que no se transfirieran a Euskadi las competencias pendientes del Estatuto.

"¿En qué quedamos? ¿No están también protegidas por la Constitución y el Estatuto? ¿De qué nos tenemos que fiar, de lo que dijo en Gasteiz en un mitin de campaña o de lo que sancionaron en el Senado? Me temo que, entre un mitin y el Senado, desgraciadamente será este último el que gane", ha señalado.

Para el dirigente jeltzale "lo verdaderamente censurable es ese doble lenguaje". "En Madrid, centralista y antivasco, que da votos; en Gasteiz, foralista y estatutista para intentar robar votos incautos entre nosotros", ha advertido.

Ortuzar ha criticado también a quienes ha denominado "políticos vencejos" que, a diferencia de la golondrina, que "hace nidos más sólidos, "apenas si tienen patas porque pasan prácticamente toda su vida en el aire". "Solo buscan un sitio cualquiera para desovar y criar a sus polluelos, y en cuanto estos son autónomos, otra vez al aire, a volar de un sitio para otro, siempre en movimiento y sin un rumbo fijo", ha añadido.

Esa es, en su opinión, "la trayectoria de Ciudadanos" que se situó "izquierda primero, derecha después" para mostrarse como "nueva política y anticorrupción". "Pero ahora hacen lo más viejo de la política, pucherazos electorales internos; vienen a renovar y resulta que fichan a políticas y políticos que llevaban décadas en otros partidos", ha señalado.

A su juicio, "desde que salieron de su lugar natal, Cataluña, son el colmo del vuelo errático" pero "también quieren cazar mosquitos en Euskadi, aunque sea a costa de hacer las acrobacias y piruetas más circenses de la historia". "¡Qué papelón de Rivera firmando el acuerdo con UPN y defendiendo la foralidad, el Convenio Económico y el Cupo, que ya no es cuponazo! Todos sabemos que es mentira. Hasta UPN, que por eso se lo ha hecho firmar por escrito", ha ironizado.

También ha apuntado que "solo han hecho falta 24 horas para que los hechos demuestren que es mentira" porque su portavoz económico "ya ha dicho que si hay reforma constitucional, ellos propondrán que se suprima el Concierto Económico".

El presidente del PNV ha tenido también palabras de crítica para "los que dicen, también desde Madrid, que para que esa derechona no llegue, las vascas y vascos tenemos que votarles a ellos", en "versión Podemos y PSOE".

Según ha dicho, Podemos iba a "parar los pies al PP" pero Rajoy "llegó al Gobierno porque ellos" porque "se negaron a investir a Sánchez" por lo que no son "muy de fiar". Además, ha asegurado que "el PSOE no le va a la zaga". "Ahora, tras la moción de censura gracias a vascos y catalanes, muy partidarios del diálogo, pero pocos meses antes fueron entusiastas defensores de aplicar el 155. ¿No es como para recelar también de estos?", se ha preguntado.

Ha asegurado que existe gente que "con la mejor voluntad, confunde las cosas y cree, por ejemplo, que para las generales es mejor votar a opciones españolas, supuestamente, porque ellos pueden llegar a la Moncloa". "Hay un porcentaje importante de gente que vota desigual según las elecciones, y especialmente lo hace en las españolas", ha indicado.

Tras recordar que los últimos sondeos dan al PNV 12 puntos menos en las elecciones generales que en las forales, ha instado a hacer llegar "a esa gente" su mensaje "alto y claro". "Hay que insistirles en que los vascos nos jugamos mucho en Madrid, pero no tanto por quién se sienta en la Moncloa, sino por quién defiende mejor nuestros intereses allí", ha explicado.

Ortuzar ha defendido el balance de legislatura del PNV "en defensa de los intereses vascos" y, tras enumerar los logros, ha asegurado que también "ha sabido bandearse en la política general, que no estaba nada fácil". "Ha sido una legislatura en la que el PNV ha demostrado que con cinco humildes escaños se pueden hacer muchas cosas. Así que en la próxima, que parece que vamos a sacar seis, ¡ya veremos!", ha dicho.

El presidente del PNV ha insistido en que "lo que hay que explicar a la gente" es que "el voto PNV vale doble, que es un 'dos por uno'". "Defendemos Euskadi en Madrid y, además, hacemos política allí para que no haya involuciones, para que no vayamos para atrás. Para proteger lo nuestro en Madrid, la mejor opción, PNV. Para parar a la derechona, también, la mejor opción, PNV", ha concluido.