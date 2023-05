28M.- El número siete de la lista de Vox en Chiclana se da de baja y pide el voto para el alcalde del PSOE

El hasta ahora número siete en la lista de Vox para las próximas elecciones municipales en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Manuel Torres, ha anunciado su baja del partido y ha pedido el voto para el actual alcalde del PSOE, José María Román. "A pesar de que he sido militante de Vox, en Chiclana y pensando en lo mejor para Chiclana y en su futuro, hay que contar y hay que apoyar a José María Román", ha manifestado.

En una nota, Torres ha explicado que desde hace cuatro años era militante de Vox y que iba en la lista electoral porque el candidato, Manuel Vela, quiso contar con él. No obstante, ha indicado que cuando ha llegado a conocer a los miembros de la candidatura y las personas que acompañan al candidato en la candidatura de Vox, "no es lo que esperaba".

"Cuando comencé en política municipal lo hice pensando en aportar lo mejor que puede haber en Chiclana y una vez conocida la candidatura en la que yo mismo estaba, veo a las personas que integran esta candidatura y he pedido mi baja en el partido, he presentado formalmente la renuncia ante el juzgado para no estar dentro de esa candidatura y que me quiten como posible candidato electo del partido Vox", ha afirmado.

Una vez justificada su renuncia a seguir en Vox, Torres ha trasladado que a su juicio "Chiclana tiene un buen camino de crecimiento, las cosas se están haciendo razonablemente bien y, vista la lista de las candidaturas que hay y visto el conjunto de candidatos, apostar por lo mejor para Chiclana es considerar que la mejor candidatura que se presenta es la que encabeza José María Román". "Es lo que yo pienso hacer", ha concluido.