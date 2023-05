28M.- Muñoz presenta un proyecto para "todos los barrios" y pide "no parar una Sevilla lanzada"

El alcalde de Sevilla y candidato socialista a revalidar la Alcaldía, Antonio Muñoz, ha presentado este jueves, dos horas antes del inicio oficial de la campaña electoral para las municipales del próximo 28 de mayo, un proyecto para "todos los barrios" frente a los que "sólo piensan en el Centro histórico" y ha pedido "no dar ni un paso atrás" para lograr que una ciudad que "está lanzada" sea "más feminista, verde, diversa y con menos desigualdades". "No podemos parar. Nos jugamos mucho", ha sentenciado.

En un acto organizado en la asociación de vecinos El Pueblo de la barriada del Zodiaco, Muñoz, acompañado por la ministra de Justicia, Pilar Llop; el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas; y el secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández, ha puesto en valor lo realizado por el PSOE en la Alcaldía en "cada uno de los barrios", siguiendo la "estela" de alcaldes socialistas como Manuel del Valle, Alfredo Sánchez Monteseirín --al que han deseado todos una pronta recuperación-- y el propio Espadas. "Me siento muy orgulloso. Somos el partido de los barrios", ha remarcado el candidato Muñoz, que ha prometido "una segunda descentralización" de la ciudad.

Antonio Muñoz, con una pantalla detrás de él proyectando cómics sobre todos los barrios sevillanos durante su discurso, se ha preguntado "¿qué significa el cambio del que hablan los adversarios?". "Para ellos, el cambio es parálisis, porque Sevilla ya está lanzada", ha subrayado, apuntando que la capital andaluza vive un momento de inversión y proyectos que no se producía desde el 92, con la Exposición Universal. En esta línea, ha enumerado intervenciones desplegadas en cada barrio, desde una piscina a un centro de mayores, al tiempo que ha recordado las infraestructuras que "por fin ya están en marcha", desde las de transportes como el tranvía y el Metro, a las de grandes equipamientos, caso de Artillería y la recuperación de la antigua fábrica de Altadis en Los Remedios, entre otras.

Antonio Muñoz ha dicho representar la candidatura "de la sonrisa, la alegría y la ilusión" y se ha retrotraído a 2011 y la mayoría absoluta de Juan Ignacio Zoido (PP), un "balneario de tranquilidad, una parálisis de cuatro años". "Es muy difícil que me pongan un logro de aquella época", ha sostenido. Ha agradecido a los concejales socialistas del actual gobierno municipal que no repiten en la lista del 28M su "buen trabajo", ha señalado que hay una "deuda" con los mayores de la ciudad y ha prometido "no cejar" en buscar "más oportunidades" para los jóvenes, colectivo para el que la Agencia Espacial y el crecimiento del Parque Científico Tecnológico Cartuja van a ser "revulsivos" para el empleo. Por último, ha hecho un guiño a las mujeres, "que me vais a llevar en volandas", reivindicando un proyecto "feminista, diverso" y centrado en "cuidar a los más vulnerables".

Por su parte, Espadas ha centrado su intervención en defender que, desde los primeros momentos en que comenzó a conformar su equipo para liderar entonces al PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, contó con Antonio Muñoz, un compañero al que conocía ya desde hacía unos años, que "tenía una responsabilidad en la Junta" de Andalucía en la que lo estaba haciendo "magníficamente bien", y que le trasladó que si él iba hacia adelante, él lo acompañaría, según ha valorado Espadas. "Hemos hecho lo que dijimos: un gran proyecto para Sevilla", ha indicado Espadas a Muñoz, a quien también ha trasladado que no se equivocaba cuando le pidió su apoyo y apostó por él, porque "eres un tío de palabra que sabes llevar adelante tus compromisos", le ha aplaudido.

Tras ello, Espadas ha defendido que el "balance de gestión" que presenta Antonio Muñoz "merece ser revalidado y continuado", y es "un proyecto y modelo de ciudad en el que hemos demostrado la inmensa diferencia que hay entre que gobiernen los socialistas o la derecha en esta ciudad", y*se ha declarado "convencido" de que Muñoz "va a conseguir mejorar el respaldo y la confianza de las últimas elecciones de 2019, que ya fue grande, porque merece la pena lo que se ha hecho en Sevilla, y sobre todo por la forma y el estilo de gobernar".

Antes de Espadas, le precedió en el uso de la palabra la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha defendido que Antonio Muñoz ha recogido el "legado" de los anteriores alcaldes socialistas Manuel del Valle, Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Espadas, y ha reivindicado al candidato a revalidar la Alcaldía para el PSOE como una persona "preparada y solvente" y un "gran gestor" que ha propiciado una Sevilla "más accesible para niños, jóvenes y mayores, más amable para trabajadores y visitantes, una Sevilla más solidaria, con política social y feminista", ha puesto de relieve.

Asimismo, el secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández, ha manifestado que el PSOE se presenta a las municipales del 28 de mayo con los "deberes hechos" y con un "gran proyecto". "Es ahora o no es. Tenemos el reto de mantener el equilibrio entre la Sevilla eterna y la que quiere crecer". Por último, ha reclamado "hablar de Sevilla y sólo Sevilla --lema de campaña de Muñoz--" y ha subrayado que del Gobierno central y de sus medidas "también hablaremos" porque "tienen defensa hasta las últimas consecuencias". "Iros al Rocío votados", ha terminado su discurso. Las elecciones del 28 de mayo coinciden con la romería del Rocío.