28M.- Moreno pide el voto en San Fernando para "implantar el liderazgo" que el PP está forjando en Andalucía

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado el voto para la candidatura de María José de Alba a la Alcaldía de San Fernando (Cádiz), "una ciudad histórica, referencia para nuestro territorio andaluz, con una enorme potencialidad y, desde el Partido Popular, estamos convencidos que es una de las ciudades que puede dar mucho más de sí".

Moreno ha apostado por "implantar también en San Fernando ese liderazgo que nosotros queremos para Andalucía y que trabajamos todos los días sin descanso" con el objetivo de conseguir que esta comunidad autónoma "cada vez sea más fuerte, que genere más progreso, más bienestar y más empleo".

Tras recordar la puesta que la Junta de Andalucía ha venido haciendo durante estos cuatro años por el progreso de la Isla, "ayudando en el ámbito educativo, en el sanitario, cultural con el museo Camarón y con la puesta en marcha del Trambahía, con lo que ha supuesto en términos de movilidad", Juanma Moreno ha subrayado que "ahora queremos que haya una alcaldesa como María José, con un gran equipo detrás, para que juntos podamos todavía meter una marcha más y poner San Fernando en el lugar que le corresponde".

El presidente de los 'populares' andaluces ha defendido la experiencia de la candidata en sus distintas etapas "desde el punto de vista institucional, político y profesional". "Una persona que se ha acompañado de un muy buen equipo y que tiene un proyecto definido y de futuro para mejorar San Fernando", ha insistido.

Por su parte, María José de Alba, que ha agradecido el respaldo del líder andaluz del PP, así como el trabajo que el gobierno andaluz ha realizado en San Fernando, destacando "el desbloqueo del centro de salud tras más de diez años paralizado, entre otros proyectos en los que se han invertido más de 60 millones de euros".

Así, De Alba se ha comprometido a que "todo lo bueno que emana de la Junta de Andalucía por supuesto tenga su seguimiento desde la ciudad de San Fernando", explicando que "compartimos proyectos, compartimos formas de trabajar y tenemos muy claro algo que el Ayuntamiento no puede estar para poner problemas, sino que el gobierno tiene que estar al servicio de la ciudadanía". En su programa de gobierno contempla una rebaja fiscal y una gestión transparente.

LLEVAR A LAS MUNICIPALES EL CAMBIO DEL 19J

Cuando se cumple el ecuador de la campaña, Juanma Moreno ha reconocido que sigue percibiendo "una gran ilusión por el cambio y la transformación de Andalucía" en todo el territorio, por lo que se ha mostrado convencido de que "el 19 de junio se produjo una gran apuesta de los andaluces por un nuevo porvenir para Andalucía y podemos ir culminando esa gran apuesta en estas elecciones municipales".

En su opinión, "no sirve de nada que yo baje impuestos si los ayuntamientos los suben, que no sirve de nada que yo quite cargas burocráticas si los ayuntamientos las mantienen, que yo vaya a buscar inversiones al exterior que tienen que tener un acomodo territorial y se terminen aburriendo porque no le dan la licencia".

Por todo ello, Juanma Moreno pide a los andaluces "alienar esa fuerza del cambio en Andalucía junto con las corporaciones locales y las diputaciones para poder empujar todos en la misma dirección, para llegar más lejos y más rápido", y "poder hacer y coordinar las reformas en los dos ámbitos".