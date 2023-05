28M.- Miranda (PP) apuesta por las asociaciones y entidades como eje central de sus políticas sociales

La candidata del PP a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, junto a otros miembros de la candidatura, ha mantenido un encuentro con la junta directiva de Aspapronias, encabezada por la presidenta de la entidad, Cristina Andreu, para trasladarles sus propuestas en materia social y tenderles la mano para una colaboración futura.

Así, en la atención a medios previa al encuentro la candidata ha dejado clara su firme apuesta por las entidades y colectivos como eje central de sus políticas sociales, porque "los servicios sociales de una ciudad no se entienden sin un movimiento asociativo fuerte".

Por ello, Miranda ha subrayado que es "vital" garantizar que la comunicación con las asociaciones y colectivos con el ayuntamiento sea "continua", porque "ellos llevan años desarrollando una tarea encomiable y hay que aprovechar su experiencia y sus conocimientos para hacer que los proyectos municipales sean lo más eficientes posibles, y realmente sirvan para ofrecer oportunidades a los que más lo necesitan".

Entre las propuestas presentadas por Pilar Miranda están el Plan de Accesibilidad Universal que su candidatura quiere desarrollar en Huelva, "para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los onubenses".

En este plan, según ha explicado la candidata, "no solo se va a contemplar la eliminación de barreras arquitectónicas", sino que "va más allá para lograr que la accesibilidad sea para todos los ciudadanos y en todos los servicios que la ciudad pueda ofrecer".

Concretamente, entre los puntos que contiene esta plan está la digitalización del Ayuntamiento, para que cuente con una web con pictogramas y lectura fácil; también van a poner a disposición de los onubenses formularios públicos en braille; así como una atención al público con funcionarios que tengan conocimiento en la lengua de los signos, "para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a espacios, servicios, productos, en definitiva una Huelva con una inclusión plena", ha apostillado Miranda.

Por su parte, la presidenta de Aspapronias ha agradecido a la candidata popular su vista a la entidad que preside, porque "si hay un grave problema que tiene la discapacidad es la poca financiación que tiene".

En este sentido, Andreu ha hecho un llamamiento a las administraciones, "las entidades damos un servicio allá donde ellas no llegan, y necesitamos que trabajen unidas a nivel estatal, autonómico y local, porque si no remamos todos en la misma dirección no somos capaces de tirar hacia delante".