28M.- Longoria (CS) aumentará los cursos de Cultura en los Barrios y "mejorará" las condiciones de monitores

El candidato de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Huelva y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de la capital, Guillermo García de Longoria, ha presentado este lunes sus propuestas para el programa de Cultura en los Barrios entre las que se incluye un aumentos de los cursos que se imparten actualmente y "la mejora" de las condiciones de los trabajadores.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Longoria ha garantizado que va a mantener la gratuidad de los cursos y "no se va a privatizar" este servicio público porque apuesta "por uno de los programas más importantes desde el punto de vista social que tiene el Ayuntamiento de Huelva", por ello, darán "estabilidad al programa no solo manteniendo la oferta existente, sino ampliando los cursos para los onubenses".

Por lo que respecta a la situación de los monitores que imparten estas actividades, el candidato de Ciudadanos ha trasladado a su programa electoral una de sus principales demandas, que se paguen las horas extras que realizan en determinadas épocas del año, como la Navidad o las Cruces de Mayo, ya que "es de justicia que tengan una compensación económica por el esfuerzo que realizan en estos periodos festivos".

Longoria también ha propuesto que se cubran las vacantes que se van produciendo en este cuerpo de monitores y que se amplíe la plantilla con los nuevos cursos que se propondrán.

El candidato de Ciudadanos ha destacado que las mejoras "no solo se deben producir en la formación y en la situación de estabilidad de los trabajadores, también es necesario el adecentamiento de algunas sedes que no se encuentran en estos momentos en condiciones óptimas, así como la dotación de los materiales necesarios para el desarrollo de los cursos ya que no siempre disponen de ellos, según nos han trasladado los propios monitores".

"Nuestro objetivo es devolver a Cultura en los Barrios a aquello que fue, uno de los ejes fundamentales de la actividad social de la ciudad y por eso nosotros vamos a apostar por este programa en nuestra acción de Gobierno".