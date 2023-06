28M.- Llamazares (IU) se abstendrá en la investidura del candidato del PP Canteli como alcalde de Oviedo

El portavoz de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado este jueves que se abstendrá en la votación del pleno municipal en el que se elegirá a Alfredo Canteli alcalde de la ciudad, y ha indicado que no presentará candidato a la Alcaldía.

En Oviedo, el PP obtuvo la mayoría absoluta con 14 concejales, mientras que Izquierda Unida recuperó su representación con tres concejales. El PSOE cayó hasta los siete concejales y Vox aumentó en uno su representación.

Con estos mimbres, Llamazares ha asegurado en nota de prensa que su formación no viene "ni a polarizar ni a empezar con un no" y ha asegurado que "no aspira a liderar la oposición sino una alternativa".

Para Gaspar Llamazares, "esta sesión no puede ser un sucedáneo de la campaña electoral, polarizando de nuevo a las fuerzas políticas". Creen en su formación que los ciudadanos "aspiran a que los partidos presentes defiendan sus programas y, por otra parte, lleguen a amplios acuerdos en materias fundamentales para la vida de la ciudad".

Por ello, ha ofrecido su mano tendida y una "propuesta de método que se resume en el acuerdo como estrategia para el cambio".