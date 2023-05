28M.- Guasp critica la visita de Sánchez en Ibiza "para hacer más propaganda" y exige actualizar el plus de insularidad

La portavoz de Ciudadanos (CS) y candidata al Govern, Patricia Guasp, ha criticado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, visite Ibiza este miércoles "para hacer más propaganda" y le ha exigido que actualice el plus de insularidad para atraer más empleados públicos a Baleares.

"Hoy viajo a Ibiza, y coincidiendo con la visita de Sánchez y la ministra Montero allí, espero y deseo que no venga a hacer más propaganda y siga dando la espalda a los ciudadanos de Baleares", ha dicho en declaraciones a los medios Patricia Guasp.

En este sentido, ha lamentado que se considere como "ciudadanos de segunda y tercera" a los residentes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y ha censurado la "subasta electoralista" de Sánchez, a quien ha pedido que "se acuerde de Baleares".

Así, la líder de CS ha insistido al presidente del Estado que actualice el plus de insularidad para que vengan empleados públicos y no tener "un déficit" de servicios sanitarios, de guardias civiles, de Policía Nacional, funcionarios de prisiones o de justicia.

"Desde Ciudadanos me comprometo a, cuando sea presidenta de esta Comunidad, ir a Moncloa y no salir de allí sin que haya actualizado un plus de insularidad para nuestros empleados públicos que lleva obsoleto y caduco desde 2006", ha prometido Guasp, quien ha recordado que "ni Sánchez ni ningún presidente del Gobierno del PP ha querido actualizarlo".