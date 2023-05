28M.- González Pons: "Jerez tiene la oportunidad de decir adiós a ocho años de sanchismo votando a Pelayo"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA RPESS)

El vicesecretario nacional y eurodiputado del PP, Esteban González Pons, ha manifestado que Jerez de la Frontera (Cádiz) "padece un doble sanchismo" --por el presidente del Gobierno y la alcaldesa, Mamen Sánchez-- y ha afirmado que "este domingo tiene la oportunidad de decir adiós a ocho años de sanchismo en Jerez" con la candidata del PP a la Alcaldía, María José García-Pelayo, "la única alternativa de cambio ante un sanchismo, el de España, que lleva años olvidando a Jerez y un sanchismo, el de Jerez, que calla ante el desprecio de Sánchez".

Por su parte, García-Pelayo ha lamentado que Pedro Sánchez "venga a Jerez en el tiempo de descuento cuando lleva toda la legislatura sin pisar Jerez". "Es el Gobierno con el que más impuestos hemos pagado los jerezanos y el Gobierno que menos ha invertido en Jerez", ha afirmado la candidata, que ha añadido que "si triste es que el Gobierno de Sánchez se haya despreocupado totalmente de Jerez, más triste es aún que Mamen Sánchez lleve ocho años callada sin pelear ni exigir las inversiones que Jerez merece".

Tanto Pelayo como González Pons han destacado la importancia de que este próximo domingo los jerezanos voten al PP como "única opción para cambiar el rumbo de una ciudad tan importante como Jerez", recordando que "tras ocho años de sanchismo, Jerez es la cuarta ciudad con más paro de España, un triste récord que pone en evidencia el fracaso de las políticas sanchistas".

La candidata ha manifestado que "una alcaldesa de Jerez debe pelear por lo que la ciudad merece, algo que no ha tenido en estos ocho años" y ha añadido que "el Gobierno sanchista se ha aprovechado de que el sanchismo de Jerez no le ha pedido nada para no invertir un solo euro y, uno por otro, la casa sin barrer, nunca mejor dicho, porque Jerez está más sucio que nunca".

Así, ha manifestado que "el domingo sólo hay dos opciones: o un gobierno del PSOE con seis partidos políticos o el equipo del PP, hombres y mujeres ilusionados, que tienen ganas de ser útiles, de trabajar para que Jerez tenga lo que merecemos".

En este sentido, González Pons ha hecho un llamamiento a "unir el voto de todos los jerezanos que quieren terminar con el sanchismo en la opción que representa Pelayo". Asimismo, ha anunciado que será "un concejal más del próximo Gobierno de Pelayo para, en Bruselas, trabajar en conseguir los fondos europeos que sean necesarios para rehabilitar el casco histórico de Jerez". "El hecho de que existan los Next Generation no hace que desaparezcan los fondos anteriores, pero por mala gestión de ayuntamientos como el de Jerez, casi ninguno está presentando proyectos a estos otros fondos", ha recordado.