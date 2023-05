28M.- El PP gana las elecciones en el Parlament balear y los consells de Mallorca, Menorca e Ibiza

El PP ha ganado las elecciones en el Parlament y en el Consell de Mallorca, Menorca e Ibiza con casi la totalidad de los resultados escrutados.

Así lo ha avanzado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern, Mercedes Garrido, en una rueda de prensa.

Con el 92,71% de los votos escrutados en el Parlament el PP obtiene el 35,94% de los votos y 25 diputados; en segundo lugar, el PSIB con el 26,56% de los votos y 17 diputados; seguido Vox con el 14,03% y ocho diputados; Més per Mallorca 8,21% y cuatro diputados; Unidas Podemos 4,46% con dos diputados; Més per Menorca 1,46% con dos diputados, y Gent per Formentera 0,28% y un diputado.

En el Consell de Mallorca, con un 92,68% del voto escrutado, la victoria es también para el PP con un 34,44% de los votos y 13 consellers. Le sigue el PSIB con el 25,48% y 10 consellers, Vox ha conseguido el 15,63% y seis consellers, y Més per Mallorca un 11,29% y cuatro consellers.

En el Consell de Menorca con el 51,15% escrutado el PP obtendría el 38,20% de los votos y cinco consellers. El PSIB quedaría como segunda fuerza con un 25,01% y tres consellers, mientras que Més per Menorca conseguiría el 19,33% y tres consellers; Vox el 6,79% y un conseller, y finalmente Unidas Podemos con el 6,46% y un conseller.

Con el 83,65% de los votos escrutados el PP también obtendría la victoria en el Consell de Ibiza, con el 51,94% de los votos y ocho consellers; seguido del PSOE, con el 24,72% y tres consellers; Vox, con el 8,43% y un conseller, y Unidas Podemos con el 6,54% y un conseller.

Además, Garrido ha felicitado al PP por "ser el partido más votado en las elecciones, que, indudablemente, ha ganado" estos comicios.