28M.- Font (Vox) pondrá en marcha una oficina de acompañamiento jurídico para "víctimas de ocupación"

El candidato a la Alcaldía de Huelva por Vox, Wenceslao Font, acompañado por María Ponce y Antonio Palomares, miembros de la lista con la que concurre a las elecciones municipales, ha mantenido este miércoles una nueva reunión con representantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación en Huelva.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Font ha explicado que quieren que desde el Ayuntamiento, a través de una oficina permanente, "se apoye, acompañe y asesore en cuantas gestiones sean necesarias a los vecinos que sufren este problema de ocupación ilegal", para que "no se sientan desprotegidos y para que estén acompañados en los procedimientos que deben afrontar".

A su vez, el candidato ha puesto sobre la mesa, "tal y como ha propuesto en varias mociones llevadas a los plenos municipales en estos cuatro años", la puesta en marcha de "un dispositivo de seguimiento y de seguridad a cargo de la Policía Local, en colaboración con la Policía Nacional, en las zonas afectadas para evitar que se sigan produciendo hechos de este tipo".

"En un primer momento, el equipo de Gobierno no reconocía el problema, si bien más tarde se lavó las manos alegando que no se puede hacer nada en este asunto, ya que faltan efectivos de Policía y el Ayuntamiento no dispone de los medios necesarios", ha agregado.

En este sentido, ha manifestado que "por desgracia, los vecinos afectados necesitan ayuda de alguien", por ello, ha asegurado que desde su formación han realizado "muchas movilizaciones" y han llevado al Ayuntamiento "numerosas mociones y preguntas", porque hay que defender "la vida, la libertad y la propiedad privada", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que el edificio "ocupado" de Macías Belmonte, en la barriada Molino de la Vega, "fue desalojado tras la presión vecinal apoyada por Vox", que "fue el primer partido que alertó de esta situación al llevarla al Congreso de los Diputados y al Ayuntamiento de la capital".

"También lo hemos hecho en El Matadero, en el Centro o en Isla Chica, donde el propietario de una vivienda pudo recuperar su casa ocupada ilegalmente. Denunciamos la situación que padecían e hicimos una movilización frente a su vivienda junto a numerosos miembros de Vox Huelva", ha apuntado.

Además, Font ha subrayado que Vox ha estado "también con vecinos de la barriada del Carmen, cansados de la ocupación ilegal que viene trasladándose desde hace cinco años, especialmente en la calle Tharsis", ya que familias "han sufrido amenazas, gritos constantes y la suciedad y muchos de estos vecinos no se atreven a dar la cara por las consecuencias que puedan tener".

Por último, el candidato ha afirmado que Vox ha advertido de la ocupación de la Casita Blanca de Feafes, "la cual fue cedida por el Ayuntamiento a la entidad con un okupa dentro y, debido a esta situación, no han podido hacer las obras necesarias para ubicar allí su centro terapéutico y su sede".