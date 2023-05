28M.- Font (Vox) apuesta por dotar a los barrios de equipamientos deportivos y por el deporte base

El candidato de Vox a la Alcaldía de Huelva, Wenceslao Font, ha explicado este viernes los "cinco ejes principales" que vertebran las propuestas de su candidatura en materia de deporte como son "dotar a los barrios de la ciudad de los equipamientos deportivos de los que carecen, mejorar los ya existentes, fomentar las competiciones, impulsar las escuelas deportivas de base y firmar convenios de colaboración para el uso de las instalaciones deportivas en los centros educativos en horario de tarde y fin de semana".

"En nuestro programa el deporte ocupa un lugar prioritario. Sabéis que nuestra campaña va dirigida, como dice nuestro eslogan, a Cuidar lo tuyo, a cuidar tu barrio y, en ese marco, queremos cada barriada tenga las instalaciones deportivas necesarias para que los jóvenes puedan disfrutar de la disciplina deportiva que quieran y desarrollen así sus habilidades deportivas", ha señalado el candidato.

En una nota, Font ha asegurado que quiere "que los chavales se sientan orgullosos de pertenecer a un equipo", que en Huelva se celebren competiciones y que los onubenses "tengan la oportunidad de disfrutar del deporte junto a sus compañeros sin tener que desplazarse fuera de la ciudad", ha señalado.

Para ello, ha enfatizado la "importancia" del deporte base, recordando que junto al fútbol sala o el baloncesto, "el voleibol contó con numerosas escuelas de deporte de base, hasta el punto de que hemos llegado a jugar en Europa", así como que en el Bádminton "tenemos la suerte de contar con el referente de Carolina Marín".

Pero, todo ello, "sin abandonar otras disciplinas, como el tiro con arco, el tenis o el rugbi, que necesitan apoyo de la administración". Por otra parte, el alcaldable por Vox se ha referido a la posibilidad de establecer convenios y colaboraciones para el uso de las instalaciones deportivas en los centros educativos en horario de tarde y fin de semana, así como a la "necesidad" de "contar con piscinas municipales y espacios que mitiguen las altas temperaturas en verano".

PISCINA OLÍMPICA

En relación con este asunto, Font Briones ha reprochado que "Huelva es la única capital de provincia andaluza que no dispone de una piscina olímpica, pese a que son diversos los clubes de natación, tanto para jóvenes como adultos, que hay en la ciudad".

"Desde el Ayuntamiento, a través de mociones, y desde el Parlamento andaluz, de la mano de nuestro parlamentario Rafael Segovia, hemos sido los únicos que hemos plantado batalla para evitar la pérdida de la piscina de 50 metros de la Ciudad Deportiva", ha recordado.

Así, ha apuntado que "tras la paralización del primer proyecto de reforma de la Ciudad Deportiva del año 2011", el Grupo Municipal Vox llevó al Pleno de septiembre de 2019 una moción, "que fue aprobada por todos los grupos y ante la que Cs se abstuvo, para la reforma de esta piscina manteniendo sus dimensiones originales".

Además, también fue objeto de una enmienda a los presupuestos andaluces planteada por el diputado andaluz. Y es que "fue en enero de 2019 cuando supimos que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva aprobó el estudio de detalle promovido por la Consejería para la ampliación y reforma de la Ciudad Deportiva y en ella se planteaba una nueva ordenación distinta a la que se propuso en el año 2010", ha señalado.

"No en vano, entre los objetivos figuraba la sustitución de la actual piscina cubierta de 50 metros por otra de 25 metros con la incorporación de un gimnasio, pero el triste resultado de esta reforma es que hoy ya no tenemos la piscina olímpica de 50 metros y que, por lo tanto, muchos usuarios se tienen que ir fuera y además de no podemos acoger numerosas competiciones", ha lamentado.

Además, Wenceslao Font se ha referido al "momento dulce" que atraviesan los dos equipos de baloncesto onubense, el Ciudad de Huelva y el Enrique Benítez, "que se han jugado la ansiada subida a Liga LED Plata", al señalar que "tendrán tendida la mano de Vox para cumplir todos los compromisos que tienen" y para "que veamos deporte de calidad en Huelva".

Por último, el candidato ha señalado que el Recreativo "atraviesa un momento importantísimo" porque se juega el ascenso a Primera RFEF, por lo que ha deseado "mucha suerte al Decano, del que nos sentimos muy orgullosos".

El exfutbolista del Recreativo Raúl Molina, número cuatro de la candidatura que encabeza Wenceslao Font, se ha referido a la situación económica del Decano, abogando por la transparencia y por una gestión despolitizada: "Hay que sacarlo de la política".

"Hay que abrir los cajones, absolutamente todos los cajones, y que se lleve a cabo una auditoría externa. Y, una vez que las cuentas estén claras, porque es necesario saber a dónde ha ido el dinero y en qué situación se encuentra el club, hay que poner dichas cuentas a disposición de las peñas, de los socios y de toda la ciudadanía de Huelva, tanto si son aficionados como si no lo son", ha manifestado.

A partir de ahí, Raúl Molina señala que "habrá que determinar, si el estado de las cuentas lo permite", si la venta del Recreativo "es viable", pero "siempre que el inversor interesado sea solvente y se comprometa a hacer una buena gestión del club y, en caso de que no la haga, poder retirársela porque estamos hablando del Decano del fútbol español".