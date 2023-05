28M.- Feijóo asegura que el PP nacional será "respetuoso" con las competencias de los territorios para negociar con Vox

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Revela una charla este lunes con Abascal, quien le ha felicitado por los resultados del PP y él le ha dicho que Vox ha "crecido mucho"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que la dirección nacional del partido será "respetuosa" con las competencias de los territorios a la hora de conformar gobiernos y realizar pactos postelectorales, sin entrar en más detalles. Dicho esto, ha revelado que esta mañana ha mantenido una charla con el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien le ha felicitado por los resultados del PP este 28 de mayo mientras que él le ha comentado que Vox también ha "crecido mucho", sobre todo en comparación con las municipales de hace cuatro años.

Los 'populares', que han logrado mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y en La Rioja, al tiempo que mantienen Murcia, van a necesitar a Vox en algunas ciudades y autonomías. Así, por ejemplo tendrá que buscar pactos con los de Abascal casi con toda probabilidad en la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Cantabria.

En una comparecencia en la sede del PP, tres horas después de que Pedro Sánchez haya anunciado el adelanto de las generales para el 23 de julio, Feijóo ha señalado que este lunes se reúne la Junta Directiva del PP, máximo órgano de partido entre congresos, que realizará un análisis "grueso" de los resultados del domingo.

A partir de ahí, ha proseguido, el PP realizará "un análisis más fino en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos". "Le corresponde hacer ese análisis a los partidos a nivel autonómico y a sus Juntas Directivas", ha apostillado, para dejar claro que ése es el "procedimiento" del PP desde que él ocupa la Presidencia del PP.

"Vamos a ser respetuosos por tanto con las competencias de cada uno y vamos a ser respetuosos con la realidad que se desprende de las urnas", ha declarado Feijóo al ser preguntado expresamente si ha habido algún contacto con Vox, teniendo en cuenta que necesitan a ese partido en varios territorios.

CONTACTO ENTRE FEIJÓO Y ABASCAL

En cuanto a esos contactos con Vox, el presidente del PP ha reconocido que anoche ya hubo un "contacto informal" entre partidos y ha añadido que esta mañana él mismo ha hablado con Santiago Abascal.

"Me ha felicitado por los resultados. Yo se lo agradezco. Y yo también le he dicho que había crecido mucho, sobre todo comparado con las elecciones municipales, que es como creo que se debe de comparar", ha manifestado.

Feijóo, que ha confesado que no ha recibido ninguna llmada del PSOE hasta este momento, ha indicado que él considera que "hay que felicitar al que gana porque es un manual de conducta que en democracia no se debe en ningún caso perder". "Es un buen manual de comportamiento en la vida y, por supuesto, en la política", ha apostillado.

MANTIENE SU OFERTA DE QUE GOBIERNE LISTA MÁS VOTADA

En cuanto a su oferta para que gobierne la lista más votada y si está dispuesto a ofrecérsela al PSOE, Feijóo ha indicado que para él esa propuesta "no caduca" y, por lo tanto, "si la acepta el PSOE" él está en condiciones de "poder hablarlo y acordarlo".

A su entender, en cada ayuntamiento, ciudad y CCAA donde hay una lista más votada deberían "reflexionar" si eso puede ser un "manual de conducta para la formación de gobierno". Según ha añadido, esta propuesta forma parte del código de regeneración democrática de su partido y su compromiso con la sociedad española que "no va a cambiar a las 24 horas" de haber finalizado el recuento electoral del 28 de mayo.

ANIMA A LOS CS A REFLEXIONAR

En cuanto a si el PP está dispuesto a hacer una oferta para que se integren dirigentes de Cs en el PP tras el resultado de los naranjas en los comicios, ha señalado que estos meses han contactado con las personas y cargos de Cs que "en cada territorio" les "parecía que podían aportar" a las listas, como en Andalucía, Valencia o Aragón.

"Por tanto, es lo que hemos hecho antes de las elecciones, sin trampa ni cartón. Ahora ya los que no se han incorporado a nuestras listas, bien porque no se lo hemos ofrecido o porque no lo han considerado oportuno, les toca hacer la reflexión sobre si siguen siendo útiles al cambio político en España o, por el contrario, pueden perjudicar el cambio político en España", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que es "evidente" que hay algunas ciudades y diputaciones que, como consecuencia del porcentaje de voto, obtenido por Cs "sin representación", va a conllevar que el PP no tenga la mayoría absoluta en esas plazas. "No creo que eso fuera lo que pretendían los ciudadanos tanto como partido y como votantes", ha apostillado, para insistir en que Cs es un "partido democrático" y le corresponde a él tomar la decisión que "considere oportuna".

¿EL VOTO EXTERIOR PUEDE AFECTAR A RESULTADOS?

Al ser preguntado si cree que el voto exterior puede afectar a resultados como el de Castilla-La Mancha o Asturias, Feijóo ha indicado que hay "muy pocos votos de diferencia" en regiones como C-LM y, por tanto, hasta que se finalice el escrutinio en su totalidad, "podría haber la posibilidad de algún cambio". "¿Es fácil? Yo creo que no?", ha reconocido, si bien ha dicho que "no está cerrada esa posibilidad".

Feijóo ha confesado que él sí que ha felicitado al socialista Emiliano García Page porque es "muy probable" que mantenga la Presidencia de Castilla-La Mancha, aunque "falta el voto emigrante". También ha dicho que espera felicitar al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, porque apunta a que repetirá gobierno con el escrutinio provisional.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Feijóo insiste en que gobierne la "lista más votada"

Duración: 04:10

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=773829&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjg1NTQwMjQyLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.zXbwh5eTATMXb3cy-MLE699iliPUHRS8AC6mIobmZ2g

---------------------