28M.- Espinosa de los Monteros avisa: los candidatos del PSOE son los socios de Bildu, el partido de la banda terrorista

Critica el "fanatismo climático" del Gobierno y que haya abandonado a Extremadura sin AVE ni aeropuertos, llevando la región "a la ruina"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado hoy que los candidatos del PSOE en Extremadura, donde ha estado esta mañana apoyando a sus candidatos municipales y autonómicos en Cáceres, son los socios de Bildu, el partido de la banda terrorista ETA.

El dirigente de Vox ha señalado que aunque esta formación vasca no se presenta a las elecciones en Extremadura, "tiene un socio que se llama el Partido Socialista" y, según ha dicho "los candidatos del Partido Socialista en Extremadura son los socios de Bildu" y, por lo tanto, "son los socios del partido político de la banda terrorista ETA".

"Hay algunos que ahora intentan coger distancia de lo que hace el Partido Socialista en España, pero no hay manera de hacerlo. Si uno va con las siglas del PSOE, uno va con las siglas del abanderado, del socio de Bildu".

En su intervención, ha criticado al Gobierno por querer derribar el embalse de Valdecaballeros o por querer acabar con la Cruz de los Caídos de Cáceres, "que representa a los caídos de uno y otro bando sin ningún tipo de significación política", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "aquí (en Extremadura) también reconstruiremos todo lo que han destruido desde las cruces y los embalses hasta la moral del país".

FANATISMO CLIMÁTICO DEL GOBIERNO

Así, ha criticado que ahora el Gobierno pretenda sacar medidas contra la sequía para apoyar al sector agroganadero "que ha estado abandonado durante cinco años". En esta línea, ha propuesto un "plan de autovías del agua, de interconexión de todas las cuencas para que el agua llegue a todos los ganaderos, a todos los agricultores, a todo el sector primario que ha sido tan castigado por este Gobierno".

"Un gobierno obviamente conducido por un fanatismo climático que todo consiste en echar la culpa a los ganaderos, echar la culpa a los agricultores y hablarles de que el cambio climático es culpa de ellos. Y ahora tienen que intentar buscar ayudas para ellos", ha espetado.

Respecto a las infraestructuras en Extremadura ha dicho el Gobierno ha contribuido al "empobrecimiento y a la ruina" de la región porque ha sido abandonada sin AVE ni aeropuertos que favorezcan su conexión con el resto de España.

AUGURA QUE VOX SERÁ EL GRAN TRIUNFADOR DEL 28M

Espinosa de los Monteros ha augurado que en la noche electoral del 28 de mayo el "gran triunfador" será su partido porque, "sin lugar a dudas" será "el partido que más crezca en toda España" porque logrará entrar en todas las instituciones.

"Vox va a ser el partido que dé un paso adelante más potente, va a ser el partido que entre en parlamentos autonómicos en los que no estábamos hasta ahora, va a ser el partido que crezca en su implantación en muchos municipios donde ya existía y en la llegada a ayuntamientos en los que no estábamos antes", ha aseverado Espinosa de los Monteros en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres, donde está apoyando a los candidatos municipales y autonómicos, Eduardo Gutiérrez y Ángel Pelayo, respectivamente.

INCENTIVOS FISCALES

En cuanto al programa electoral de Vox en Extremadura, el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo, ha hablado de medidas que retengan el talento joven porque "el problema mayor" de la región es que los más jóvenes se van en busca de soluciones en otras regiones de España o en otros países.

"En Extremadura tenemos todo para hacer de esta región una región atractiva para los jóvenes", ha señalado Pelayo, que ha apostado también por "hacer todo lo posible" por "revertir las políticas destructivas y asistenciales del gobierno socialista para poner a Extremadura a trabajar". "No se encuentra mano de obra en Extremadura. Es un sentir de todos los empresarios y de todos los trabajadores. No se encuentran trabajadores y, sin embargo, somos la región con más paros de España. Es absolutamente vergonzoso. Hay que poner orden en esta comunidad", ha resaltado.

Para ello, Vox plantea un una rebaja fiscal con la supresión del impuesto de patrimonio porque "es absolutamente injusto". Respecto impuesto de sucesiones y donaciones, Pelayo ha recordado que en Extremadura está bonificado en línea directa pero "también habría que estudiar y abordar la línea colateral", así como "hacer un estudio en profundidad de los impuestos indirectos" como el IRPF y o el impuesto de sociedades.

Así, ha criticado que Extremadura es "líder en esfuerzo fiscal" pero no tiene el retorno de esos impuestos porque no cuenta con infraestructuras como el AVE que se "prometió" para el año 2010. "Estamos en 2023 y seguimos sin un tren digno, seguimos sin unas autovías adecuadas y no tenemos la autovía entre Cáceres y Badajoz lo que tenemos es un socavón en medio que hay que ir sorteando", ha apuntado.

"Es verdaderamente vergonzoso y el señor Fernández Vara a mí desde luego me avergonzaría presentarme a unas elecciones con el saldo tan pobre que trae en las manos", ha señalado, por lo Vox quiere "entrar con fuerza" en la Asamblea de Extremadura "para condicionar el gobierno de tal manera que esta región se ponga a trabajar sin complejos y hacia adelante".

En esta línea y a la pregunta de cómo valoran las encuestas que le dan al menos 4 diputados en el Parlamento extremeño, Pelayo ha ironizado con que la del CIS "no ofrece ninguna credibilidad porque el CIS es un órgano que debería ser un órgano de Estado y es un órgano de partido actualmente", por lo que no la ha valorado.

En otras encuestas, según ha dicho "la tendencia es positiva", pero ha insistido en que "la mejor encuesta" será el 28 de mayo, aunque también hay otra "muy significativa y muy reveladora, que es la calle". "Nosotros vamos por la calle y donde quiera que vamos, vemos el sentir de la gente que cada vez nos apoya más nuestro modo de pensar, no a las personas, sino a las ideas que vVox representas y las ideas que defendemos", ha concluido.