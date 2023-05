28M- Díaz se vuelca con la candidatura de Podemos Euskadi y arremete contra PNV y Bildu por su 'no' a la reforma laboral

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Muestra sintonía con la candidatura a las municipales y forales en País Vasco y la líder regional de Podemos proclama unidad

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado el voto en las elecciones del 28M para la candidatura de Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Alianza Verde), como ejemplo de "política útil", y ha arremetido contra Bildu y PNV por su rechazo a la reforma laboral en el Congreso.

En un acto de campaña de la formación en la ciudad de San Sebastián, Díaz ha desplegado elogios hacia esta candidatura de unidad en la izquierda y que se siente "especialmente cómoda" con el espacio confederal en Euskadi, porque el objetivo de Sumar es "levantar un proyecto de país" que sean "ancho, diverso, muy inclusivo, feminista y ecologista".

Un modelo de país que confronta con el de la derecha, que tienen una visión de nación "demasiado estrecha", para "unos poquitos", que "vulnera los derechos", "oprime", es "triste" y se basa en el "no" mediante recortes de derechos que empobrecen a las mayorías sociales.

De esta forma, ha defendido que ha logrado replicar a la voces que pronosticaban que la reforma laboral, junto a la subida del salario mínimo interprofesional, "iba a destrozarlo" y que ahora hasta la comisión europea, los "antiguos hombres de negro", proclaman que "España va bien" por este tipo de medidas.

LA REFORMA LABORAL SE "ESTUDIA EN TODO EL MUNDO"

Tras enfatizar que para eso sirve la presencia de la izquierda alternativa en las instituciones, ha destacado que los datos de la reforma laboral "hablan por sí solos" en términos de contratos indefinidos.

Y a continuación ha lanzado que "no es política útil" que en Eusakadi la derecha, se llame PNV, o que Bildu en el lado progresista voten "no" a este cambio del marco laboral. "No es defendible", ha agregado para remarcar que al menos podían haberse abstenido, dado que la reforma laboral "se está estudiando en todo el mundo" y ayudando a muchos países, que evalúan sus preceptos desde el primero hasta el último.

También ha reprochado que está "absolutamente disconforme" con la política del PNV en Euskadi para la materia de vivienda, que solo piensa en unos pocos ante el alto precio que presenta el metro cuadrado en zonas como San Sebastián.

Frente a ello, ha loado el trabajo de la coordinadora autonómica de Podemos y diputada en el Congreso, Pilar Garrido, quien ha "negociado" y se ha fajado para sacar contribuir a sacar adelante la primera ley de vivienda estatal.

GARRIDO: ESTE ESPACIO POLÍTICO QUIERE SUMAR

Por su parte, la líder del partido morado en Euskadi ha mostrado sintonía con Díaz al agradecerle que es "muy importante" su apoyo en las elecciones del 28M en la región, que son de "vital importancia".

A su vez, ha desgranado que en el País Vasco han desplegado una "confluencia" que viene "con los deberes hechos" y responde al llamamiento de unidad de las bases progresistas. "La gente nos pedía caminar juntas y hemos cumplido, vamos juntas en la única candidatura de la izquierda transformadora", ha remachado.

Garrido también ha proclamado que las formaciones de Elkarrekin Podemos "quieren sumar" mediante un espacio político que "tiene mirada amplia y larga". "Somos un espacio fuerte, amplio y abierto", ha concluido.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un mítin en San Sebastián

Duración: 02:13

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=772059&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjg1MTAyODMwLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0._vqT7QDgPpbLTSntvooNpnJhRkbVma6mvk53j7ZWJ-o

---------------------