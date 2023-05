28M.- Con Málaga subirá el IBI a la sanidad privada para destinarlo a un plan de actividades saludables

La confluencia de izquierdas Con Málaga ha propuesto este sábado aumentar el IBI diferenciado a las clínicas y hospitales privados para invertir lo recaudado en un plan de salud comunitaria para desarrollar actividades saludables y deportivas en todos los barrios de Málaga.

Así lo ha dado a conocer el número 2 de la lista, Nicolás Siguiglia, que junto con la número 3, Remedios Ramos, ha acudido a la concentración convocada en Málaga por Marea Blanca y sindicatos en defensa de la sanidad pública.

Esta propuesta, según ha explicado Siguiglia, es contraria a la política que practica el PP, que "son operadores al servicio de la sanidad privada; maltratan y recortan la sanidad pública para favorecer el negocio de clínicas y hospitales privados".

De ahí esta propuesta de subir el IBI diferenciado a la sanidad privada en beneficio de servicios públicos accesibles para todos los ciudadanos, con el objetivo de "cuidar la salud de nuestra gente como si nos fuera la vida en ello, porque nos va la vida en ello", ha asegurado.

Por su parte, Ramos ha defendido que la sanidad pública "no tiene precio" y ha alertado de la falta de personal. "Medio millón de niños andaluces no tienen Pediatra", mientras que "con el decreto del 2 de marzo de 2023 se abrió la puerta a la privatización de la Atención Primaria por primera vez en Andalucía", ha apuntado, reprochando que "esto no se puede consentir".

Tras recordar las iniciativas llevadas por su grupo al Parlamento andaluz o al Ayuntamiento de Málaga, ha criticado que la Junta de Andalucía, con el mayor presupuesto para la Consejería de Salud, además de las partidas del Gobierno central, "es la que peor lo ha gestionado". "Todo el dinero que ha venido de las arcas del Estado para reforzar la sanidad en la pandemia, lo han destinado a otros menesteres", ha lamentado.

Así, ha incidido en que "no vamos a consentir que la privaticen y se mercantilice con la Atención Primaria y se ponga precio a una hora de un médico, porque esto no tiene precio. La promoción y prevención de la salud y la Atención Primaria, la puerta de entrada a la sanidad pública, no tienen precio", ha recalcado Ramos, quien ha considerado esto "un auténtico despropósito".

Así las cosas, ha señalado que lo que tiene que hacer la Junta "es velar por una sanidad pública, universal y gratuita, y no por una sanidad antigua, en blanco y negro, del franquismo y de la beneficiencia", ha apostillado.

Ramos ha defendido entonces la necesidad de tener una sanidad pública "puntera, como siempre hemos tenido", y ha señalado que para ello se debe contratar al personal suficiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).