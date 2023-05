28M.- Con Málaga propone un plan para "defender el derecho a una alimentación sana y saludable" de los niños

Apuestan por eliminar la publicidad de comida basura y productos azucarados, entre otros, de las marquesinas de la ciudad

Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha propuesto este lunes un plan para "defender el derecho a una alimentación sana y saludable para nuestros niños y niñas".

Así lo han informado en un acto la candidata a la Alcaldía de Málaga por la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, y el candidato número 2, Nicolás Sguiglia, junto con el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, antes de participar en un encuentro con colectivos sobre alimentación infantil saludable, producción sostenible y consumo responsable.

Entre otros, proponen "regular la publicidad de la comida basura en los espacios públicos que gestiona de manera directa el Ayuntamiento". "Fuera la publicidad de la comida basura, de los refrescos, de los productos azucarados de las marquesinas de autobuses de nuestra ciudad", ha explicado Morillas, asegurando que "será una de las primeras medidas que vamos a tomar".

Asimismo, proponen que en la contratación pública se puedan "incorporar cláusulas sociales y medioambientales que prioricen a las empresas, a los productos, que tienen una baja huella de carbono, de manera que podamos apostar por el producto local, que podamos apostar también por la agricultura ecológica y sostenible de nuestra provincia".

También aluden a "un compromiso fuerte por parte del Ayuntamiento de exigir a la Junta de Andalucía que se recupere para lo público los comedores escolares y que podamos garantizar las cocinas in situ en los centros educativos de la ciudad".

Morillas ha criticado "la estrategia privatizadora del PP", que "está suponiendo una grave vulneración del derecho a una alimentación sana, saludable y sostenible por parte de nuestros niños y nuestras niñas en la ciudad de Málaga".

"El PP va de moderado, pero, sin embargo, ha entregado la gestión de los comedores escolares de Andalucía, de Málaga, a las grandes empresas del sector, suponiendo un grave perjuicio en el derecho de los niños y las niñas a una alimentación sana", ha dicho.

Por su parte, Sguiglia ha incidido en la importancia de la alimentación y la salud. Al respecto, también ha aludido al "proceso de movilización importante en la ciudad protagonizado por madres y padres contra las malas prácticas llevadas a cabo por empresas privadas en los comedores escolares".

"La privatización de la gestión de las comidas y del catering en los colegios es malo para la salud y para la calidad alimenticia que se le brinda a los niños y niñas de nuestra ciudad", ha sostenido, al tiempo que ha lamentado que la Junta, pero "con la pasividad y la connivencia del De la Torre, están dejando la alimentación de nuestros niños y niñas en manos muchas veces de empresas piratas que no cumplen con los pliegos básicos de contratación, que no le dan la calidad alimenticia que se merecen".

Ante ello, ha dicho, "el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado". "No vamos a permitir que se siga maltratando a los niños y niñas de nuestra ciudad. Con la salud y la alimentación no se juega", ha añadido.

GARZÓN

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, Garzón ha dicho que desde el Ministerio de Consumo han estado trabajando estos años de manera "concienzuda" para "entender mejor lo que está sucediendo con nuestro país, con la alimentación, pero particularmente con la alimentación de los más vulnerables, de los niños y de las niñas, y encontrar soluciones desde las políticas públicas".

A su juicio, "esto es crucial porque el consumo alimentario tiene un enorme impacto sobre la salud, tanto individual como del planeta", por lo tanto, ha dicho, "tiene una dimensión social y ecológica que se ve atravesada por las formas en las que consumimos".

Ha valorado las propuestas de Con Málaga, que "van en la línea de algo muy sencillo de entender, pero que a veces cuesta poner en marcha, y es que tenemos que hacer caso a las recomendaciones que hace la ciencia, recomendaciones que hace la comunidad científica que lleva décadas trabajando sobre estas cuestiones, acumulando evidencia científica, empírica, que apuntala sobre las formas en las que estamos afectando negativamente a la salud de los más pequeños y de las más pequeñas en nuestras ciudades y también a la propia salud del planeta".

"Los estudios sistemáticamente señalan que tenemos un problema de la forma de consumir en los niños y en las niñas", y que "afecta especialmente a las familias más desfavorecidas", ha apuntado.

Sobre los comedores escolares, Garzón ha señalado que "la evidencia científica abunda en que lo mejor para los niños y las niñas es que los comedores escolares estén dentro de las propias instituciones, es decir, tanto de los institutos, que suele ser más habitual, como también desde los colegios"; además, ha aludido a que "hacen falta políticas públicas como las que estamos desarrollando en el Ministerio de Consumo", y ha citado el real decreto de comedores escolares.

"Este tipo de políticas son absolutamente necesarias, igual que las que ha comentado Morillas respecto a la publicidad. En aquellos lugares donde la administración pública tiene capacidad e influencia debe utilizarla", ha opinado Garzón, al tiempo que ha dicho que debe utilizarla para "incentivar la alimentación saludable y desincentivar la alimentación no saludable".

"Creo que cada vez más hay conciencia de que nuestra forma de consumir impacta en nuestra salud, impacta en el medio ambiente y por lo tanto tenemos que ser cada vez más conscientes de que hay que tomar partido y no ser simplemente árbitros neutrales, sino desde la administración pública, desde los ayuntamientos, ser capaces de influir para mejorar la vida de la ciudadanía con todo lo que ello conlleva", ha dicho.