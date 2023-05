28M.- Bruno García: "Los gaditanos tenemos que decidir entre conformarnos con lo que hay ahora o votar el cambio"

El candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha afirmado que "la ciudad no está dormida pero los que la han gobernado y los que lo han permitido sí lo han estado durante ocho años" y ha recordado que "el PSOE dice que la cuidad no funciona, y es porque ellos han permitido que la ciudad no funcionara". "Los gaditanos tenemos que tomar la decisión entre conformarnos con lo que hay ahora o votar el cambio", ha añadido.

En rueda de prensa, Bruno García ha asegurado que el PP "no se conforma con la situación actual de la ciudad, con el mantenimiento, la limpieza, la seguridad, la iluminación y la situación social de la ciudad". "Como no nos conformarnos queremos dar un paso más, tomar decisiones y generar progreso y eso es lo que vamos a hacer cuando gobernemos", ha afirmado.

El candidato ha señalado que en esta campaña han dicho que estarán "muy centrados en lo que otros consideran pequeñas cosas como la limpieza o el mantenimiento, con planes de choque, pero también vamos a pensar a lo grande, porque esta ciudad merece que se piense en grande para buscar lo mejor para Cádiz".

"Nuestra acción de gobierno va a centrarse en actuar con determinación en cinco ejes, como son el desarrollo del polígono exterior de la Zona Franca, la reordenación definitiva de Plaza de Sevilla, el casco histórico con la rehabilitación de vivienda, la integración del muelle en la ciudad y la promoción de la cultura de esta ciudad".

"En estos cinco ejes es dónde vamos a actuar de manera decisiva en los próximos cuatro años, y lo vamos a hacer porque no nos conformamos con la situación actual, queremos un Cádiz mejor", ha concluido.