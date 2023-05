28M.- Bruno García (PP) anuncia que creará 1.240 plazas de aparcamiento y reducirá el precio de la zona azul

El candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha anunciado la creación de 1.240 plazas de aparcamientos disuarios en la ciudad, así como la reducción del precio de la zona azul y zona naranja en la ciudad. Igualmente, en su propuesta por "arreglar" el aparcamiento y la movilidad de la ciudad ha señalado actuaciones sobre la mejora en el transporte público.

En declaraciones a los periodistas, Bruno García ha señalado que "hay un problema grave" de aparcamiento en la ciudad, "como incluso creen los dos partidos responsable del Gobierno en estos ocho años, que son Adelante y el PSOE", porque "se han perdido 3.500 aparcamiento", ya que "en vez de atacar ese problema, como hizo el PP con la creación de parkings, se ha enfrentado eliminando plazas, lo cual ha empeorado la situación".

"A ese problema evidente nosotros aportamos, como siempre en esta campaña, soluciones", ha afirmado el candidato del PP, que ha explicado que "las soluciones concretas de aparcamiento no pueden ser aisladas y tienen que complementarse con otras que ya se han anunciado", porque "la movilidad pasa también por un fomento real del transporte público".

Así, ha apuntado a la urgente la modernización del transporte público, incrementar la frecuencia de transporte interurbano o redefinir paradas interurbanas para liberar la ciudad de la sobrecarga de autobuses, especialmente en las horas punta, así como consensuar con el colectivo las paradas de taxi e itinerarios de tráfico restringido o solicitar a Adif más conexiones de larga distancia y mayor frecuencia de cercanías y tranvía para conectar la Bahía con Cádiz de manera eficaz.

No obstante, ha manifestado que ese fomento del transporte público "no se puede traducir en una persecución al que necesita el coche para ir a trabajar o para moverse y no puede hacerlo, por el motivo que sea, en transporte público", por ello uno de los objetivos, a su juicio, es también "solucionar el problema que tiene el gaditano para aparcar".

Así, ha anunciado como medidas la creación de 1.240 aparcamientos disuasorios, un microbús circular, mantener la zona verde de aparcamiento para los residentes o reducir a la mitad el precio de las zonas azul y naranja "para volver a atraer público de la Bahía y a la vez no castigar el bolsillo del gaditano".