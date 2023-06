28M.- AV.- Vox tiende la mano al PP en Extremadura en unas negociaciones sin "exigencias previas" para "sacar" al PSOE

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha tendido la mano al PP en unas negociaciones "sensatas", "definidas" y sin "exigencias previas" tras las elecciones del 28M con el objetivo de "sacar al socialismo del poder".

Ángel Pelayo Gordillo, quien se ha mostrado convencido de que sus votantes no quieren que la formación regale los votos obtenidos, no ha avanzado cuáles serían las exigencias de Vox en esa negociación, que, en su opinión, no puede llevarse a cabo en base "ni a líneas rojas, ni a líneas verdes, ni blancas, ni negras".

"Una negociación no puede hacerse en base ni a líneas rojas, ni a líneas verdes, ni blancas, ni negras, ni nada de lo que la señora Guardiola se adelantó o se precipitó a comunicar desde el principio de la precampaña y durante toda la campaña", ha aseverado.

De este modo, en una rueda de prensa este jueves a las puertas de la Asamblea, ha precisado que la "única línea roja" que tiene Vox es "la verdad y la claridad" con sus votantes, momento en el que se ha mostrado dispuesto a iniciar unas negociaciones con "seriedad" y "claridad".

"Seriedad, claridad y Vox está dispuesto, por supuesto, a cumplir el compromiso con el que yo mismo y mi partido y mi presidente nacional, Santiago Abascal, se comprometió que es sacar al socialismo del poder. Son 40 años que han llevado a Extremadura a un estancamiento absoluto y es necesario cambiar el gobierno, allá la señora Guardiola con las decisiones que tome", ha dicho.

Cabe recordar que PP y PSOE empataron a escaños el 28M, con 28 diputados cada uno, si bien fueron los socialistas los que contabilizaron mayor número de papeletas en las urnas. Vox, con cinco diputados, es la clave para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento extremeño, que se sitúa en 33, mientras que Unidas por Extremadura, obtuvo cuatro parlamentarios.

(Habrá ampliación)